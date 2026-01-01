Толкин прямо называл виновника смерти Голлума в «Возвращении короля»: это имя он указал в письме №246

Эти хоррор-сериалы могли бы стать жемчужинами жанра ужасов, но Netflix выпустил их не вовремя: прошли мимо зрителей

Куда пропал Котов из «Следа»? Актера знали как капитана полиции, а в реальности он получил условный срок и потерял работу

Любимый фильм – как у Обамы, а еще он обожает мелодрамы: эти 6 картин Дональд Трамп смотрит каждый год – в списке 5 шедевров и 1 кринж

Ничего не планируйте на 27-29 ноября: стриминги подарят сразу 6 мощных премьер – от отечественного «Дандадана» до комедии с Мадяновым

Усть-Марсианск, Юпитербург и Киберпатрики: ради съемок «Кибердеревни» создатели преодолели тысячи км, но Землю не покидали

«Совершенно новый проект»: Руперт Гринт готов снова сыграть Рона Уизли, но в Гриффиндоре его больше не ждите

Султан Сулейман никогда не любил Хюррем по настоящему: одна сцена в «Великолепном веке» подтверждает это раз и навсегда

Прибыл Годжо Сатору, но его смели: 7 дней «Магическая битва» была в топе проката – а потом ей утерло нос аниме, собравшее в мире $168 млн

Секрет под шляпой: почему Смоляков скрывает лысину, даже когда не снимается в «Мосгазе»