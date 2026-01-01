Меню
Награды
Награды и номинации Мириам Шор
Miriam Shor
О персоне
Фильмография
Награды
Награды и номинации Мириам Шор
Премия Гильдии киноактеров США 2019
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
Выдающееся исполнение ансамбля в драматическом сериале
Номинант
