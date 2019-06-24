Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Андрей Харитонов
Андрей Харитонов
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Андрей Харитонов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
25 июля 1959
Возраст
62 года
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Андрея Харитонова
Родился 25 июля 1959 года. Киев, СССР (Украина).
Развернуть
Фильмография Андрея Харитонова
Рысак
драма
2005, Россия
5.0
Любить по-русски 3: Губернатор
драма, мелодрама
1999, Россия
2.0
Жажда страсти
драма
1991, СССР
7.0
Вот такая история...
драма
1987, СССР
6.0
Человек-невидимка
драма, фантастика
1984, СССР
5.0
Тайна «Черных дроздов»
детектив, криминал
1983, СССР
7.0
Ассоль
мелодрама
1982, СССР
6.0
Звезда и смерть Хоакина Мурьеты
драма, мюзикл
1982, СССР
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Ушёл из жизни актёр Андрей Харитонов
Ему было 59 лет.
Написать
24 июня 2019 11:45
Все новости
Статьи о персоне
Панин столкнулся с домогательствами звезды советского кино: «Он испугался»
Артист не побоялся раскрыть шокирующие подробности инцидента.
Написать
13 октября 2021 09:59
Все статьи
Related video
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Никто не мог заподозрить: хирург выдал неприглядную правду о Галкине
Памятник Гайдаю вызвал бурные споры: причину поймут не все
Не стыдно: кем работает дочь прославленного ведущего «Поля чудес»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Брыльска проиграла «холодную» войну с советской звездой: как это было
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Навесили хомут: вот о чем до конца жизни жалел «вечный Шурик» Демьяненко
Скрывала много лет: главную тайну Тутберидзе раскрыла дочь
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне