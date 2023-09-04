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Киноафиша Новости Продолжения не будет: ситком «Как я встретила вашего папу» ограничится двумя сезонами

Продолжения не будет: ситком «Как я встретила вашего папу» ограничится двумя сезонами

4 сентября 2023 15:05
Продолжения не будет: ситком «Как я встретила вашего папу» ограничится двумя сезонами

Ответ на главный вопрос сериала остался без ответа.

Стриминговый сервис Hulu продолжает внутреннюю чистку. Как сообщает Variety, следом за недавней отменой «Великой» стример решил закрыть после второго сезона ситком с Хилари Дафф «Как я встретила вашего папу», являющийся спин-оффом суперхита «Как я встретил вашу маму». Официальных комментариев по поводу причин отмены пока не поступало.

Шоу повествует о похождениях молодой и одинокой жительницы Нью-Йорка по имени Софи (Дафф). Она пытается найти вторую половинку в онлайн-приложениях для знакомств. Серые будни главная героиня скрашивает вместе со своими колоритными друзьями и соседями, которые пребывают в похожей жизненной ситуации. Как и в оригинальном шоу, в проекте был использован прием со скачком во времени — в будущем уже зрелая Софи рассказывает своему сыну о том, как она познакомилась с его отцом. Из-за закрытия шоу ответ на главный вопрос так и остался без ответа.

Вместе с Дафф в ситкоме сыграли Крис Лоуэлл, Франсиа Рэйса, Сурадж Шарма, Том Эйнсли, Тиен Тран, Эшли Рейс, Дэниел Огастин и Ким Кэтролл. Помимо этого, в шоу появились приглашенные звезды, в числе которых Кайл МакЛоклен, Джош Пек, Джон Корбетт, Кларк Грегг, Лейтон Мистер, Майкл Чимино, а также актеры из оригинального сериала Коби Смолдерс и Нил Патрик Харрис. Шоураннерами выступили Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, ранее работавшие над телевизионными мелодрамами «Этой мы» и «С любовью, Виктор». В команду исполнительных продюсеров шоу вошли создатели оригинала Крэйг Томас и Картер Бэйс. «Как я встретила вашего папу» насчитывает 30 эпизодов.

Фото: Hulu
Александр Цикалов
Александр Цикалов
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