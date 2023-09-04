Продолжения не будет: ситком «Как я встретила вашего папу» ограничится двумя сезонами

Стриминговый сервис Hulu продолжает внутреннюю чистку. Как сообщает Variety, следом за недавней отменой «Великой» стример решил закрыть после второго сезона ситком с Хилари Дафф «Как я встретила вашего папу», являющийся спин-оффом суперхита «Как я встретил вашу маму». Официальных комментариев по поводу причин отмены пока не поступало.

Шоу повествует о похождениях молодой и одинокой жительницы Нью-Йорка по имени Софи (Дафф). Она пытается найти вторую половинку в онлайн-приложениях для знакомств. Серые будни главная героиня скрашивает вместе со своими колоритными друзьями и соседями, которые пребывают в похожей жизненной ситуации. Как и в оригинальном шоу, в проекте был использован прием со скачком во времени — в будущем уже зрелая Софи рассказывает своему сыну о том, как она познакомилась с его отцом. Из-за закрытия шоу ответ на главный вопрос так и остался без ответа.

Вместе с Дафф в ситкоме сыграли Крис Лоуэлл, Франсиа Рэйса, Сурадж Шарма, Том Эйнсли, Тиен Тран, Эшли Рейс, Дэниел Огастин и Ким Кэтролл. Помимо этого, в шоу появились приглашенные звезды, в числе которых Кайл МакЛоклен, Джош Пек, Джон Корбетт, Кларк Грегг, Лейтон Мистер, Майкл Чимино, а также актеры из оригинального сериала Коби Смолдерс и Нил Патрик Харрис. Шоураннерами выступили Исаак Аптакер и Элизабет Бергер, ранее работавшие над телевизионными мелодрамами «Этой мы» и «С любовью, Виктор». В команду исполнительных продюсеров шоу вошли создатели оригинала Крэйг Томас и Картер Бэйс. «Как я встретила вашего папу» насчитывает 30 эпизодов.