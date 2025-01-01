Меню
Любовь и голуби
Билеты от 1500₽
Киноафиша Любовь и голуби

Спектакль Любовь и голуби

16+
Возраст 16+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Спектакль «Любовь и голуби» в Москве

Легендарный спектакль «Любовь и голуби» — это одна из самых захватывающих историй любви в советской ретроспективе, созданная по пьесе Владимира Гуркина. Через улыбку, как показывает это произведение, мы становимся сильнее, учимся прощать и испытываем веру в то, что любовь обязательно найдёт каждого.

Сюжет

История разворачивается в семье Кузякиных, где разразился настоящий скандал! Отец семейства, Василий Кузякин, оказывается в водовороте страстного увлечения не только разведением голубей, но и местной примой Раисой Захаровной. Этот курортный роман перевернёт жизнь всех героев, принося с собой комедию, драму и искренние переживания.

Уникальные фразы

Яркая, лиричная и невероятно смешная история о любви, изменах и прощениях полна знакомых и полюбившихся фраз, которые стали крылатыми: «Сучка, ты крашена», «Ух ты, ёшкин кот», «Извините, что помешал вам деньги прятать», «Эх, Вася, Вася!» Все эти цитаты, произнесенные звёздами российского театра и кино, сделают ваш вечер не только запоминающимся, но и невероятно атмосферным.

В составе группы

  • Раиса Захаровна: Корикова Елена
  • Василий: Каменщиков Олег
  • Надя: Савосина Анастасия
  • Шура: Нестерова Елена
  • Митя: Денисов Николай

Не упустите возможность увидеть эту незабываемую историю на сцене! Дополнительную информацию можно найти на официальной странице спектакля.

Елена Корикова
Олег Каменщиков
Анастасия Савосина
Елена Нестерова
Николай Денисов

Декабрь
31 декабря среда
15:00
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
от 1500 ₽
19:00
КЦ «Москвич» Москва, Волгоградский просп., 46/15
от 1500 ₽

