Спектакль «Любовь и голуби» в Москве

Легендарный спектакль «Любовь и голуби» — это одна из самых захватывающих историй любви в советской ретроспективе, созданная по пьесе Владимира Гуркина. Через улыбку, как показывает это произведение, мы становимся сильнее, учимся прощать и испытываем веру в то, что любовь обязательно найдёт каждого.

Сюжет

История разворачивается в семье Кузякиных, где разразился настоящий скандал! Отец семейства, Василий Кузякин, оказывается в водовороте страстного увлечения не только разведением голубей, но и местной примой Раисой Захаровной. Этот курортный роман перевернёт жизнь всех героев, принося с собой комедию, драму и искренние переживания.

Уникальные фразы

Яркая, лиричная и невероятно смешная история о любви, изменах и прощениях полна знакомых и полюбившихся фраз, которые стали крылатыми: «Сучка, ты крашена», «Ух ты, ёшкин кот», «Извините, что помешал вам деньги прятать», «Эх, Вася, Вася!» Все эти цитаты, произнесенные звёздами российского театра и кино, сделают ваш вечер не только запоминающимся, но и невероятно атмосферным.

В составе группы

Раиса Захаровна: Корикова Елена

Корикова Елена Василий: Каменщиков Олег

Каменщиков Олег Надя: Савосина Анастасия

Савосина Анастасия Шура: Нестерова Елена

Нестерова Елена Митя: Денисов Николай

Не упустите возможность увидеть эту незабываемую историю на сцене! Дополнительную информацию можно найти на официальной странице спектакля.