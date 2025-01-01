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Киноафиша Сериалы Обнальщик

Обнальщик (2025 - …)

Obnalshik 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

2013 год. Леша с самого детства мечтал о большом будущем в IT. И кажется, что до него — один шаг. Леша вот-вот отправится на стажировку в Китай, чтобы развивать свое приложение для торговли криптовалютой. Пока же семья вынуждена срочно переехать в крошечный город на Дальнем Востоке, где отец Леши, Михаил, надеется наладить новый бизнес. Все рушится, когда становится известно, что у Михаила огромные долги, а за семьей охотятся бандиты. Находясь в полном отчаянии, Михаил узнает о новаторской технологии, придуманной его сыном. Он решает войти в бизнес и моментально поднимает ставки. Вместе отец и сын начинают обналичивать миллионы для самых опасных игроков региона. Угроза тюремного срока, убийства, предательства — теперь это их новая реальность.

В ролях
В ролях
Александр Яценко
Александр Яценко
Ольга Тумайкина
Ольга Тумайкина
Елена Николаева
Елена Николаева
Игорь Миркурбанов
Игорь Миркурбанов
Евгений Харитонов
Евгений Харитонов
Елена Нестерова
Елена Нестерова
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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