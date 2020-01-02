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Любовь и голуби
Киноафиша Любовь и голуби

Спектакль Любовь и голуби

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О спектакле

Легендарная пьеса Владимира Гуркина

Невероятная история любви и прощения
Спектакль «Любовь и Голуби», поставленный по одноименной пьесе Владимира Гуркина, — это яркая, лиричная и невероятно смешная история о семье Кузякиных. Отец семейства, Василий Кузякин, увлекся не только разведением голубей, но и местной примой Раисой Захаровной. Курортный роман перевернет жизнь всех героев и станет настоящим испытанием для их отношений. Спектакль учит прощать, верить в любовь и учиться быть сильными через улыбку.

Знакомые фразы, ставшие культовыми
Зрители смогут насладиться любимыми фразами, ставшими крылатыми: «Сучка ты крашена», «Ух ты, ёшкин кот», «Извините, что помешал вам деньги прятать», «Эх, Вася, Вася!». Эти строки, исполненные звездами Российского театра и кино, разлетаются на цитаты, создавая атмосферу незабываемого вечера.

Чудесное сочетание смеха и трогательных моментов
Спектакль сочетает в себе юмор и трогательные моменты, заставляя зрителей переживать за героев и верить в силу любви. Это настоящая история, которая станет любимой для каждого.

В ролях
Эвелина Блёданс
Эвелина Блёданс
Анастасия Савосина
Елена Нестерова
Елена Нестерова
Анатолий Кощеев
Ася Бурлакова

Фотографии

Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби Любовь и голуби
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