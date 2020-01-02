Эвелина Бледанс, Елена Корикова, звезды театра и кино в спектакле «Любовь и Голуби»

Легендарный спектакль «Любовь и Голуби» — это одна из самых захватывающих историй любви в советской ретроспективе, основанная на пьесе Владимира Гуркина. Этот спектакль показывает, как через улыбку мы становимся сильнее, учимся прощать и верить в то, что любовь ждет каждого из нас.

Сюжет

Сюжет знаком всем: в семье Кузякиных происходит скандал! Отец семейства, Василий Кузякин, увлекается не только разведением голубей, но и местной примой — Раисой Захаровной. Этот курортный роман перевернет жизнь всех героев, создавая яркую, лиричную и невероятно смешную историю о любви, изменах и прощениях.

Знаменитые фразы

Спектакль полон знакомых и полюбившихся фраз, таких как: Сучка ты крашена , Ух ты, ёшкин кот , Извините, что помешал вам деньги прятать , Эх, Вася, Вася! . Эти цитаты, ставшие популярными, в исполнении звезд Российского театра и кино сделают ваш вечер незабываемым.

Актерский состав

В главных ролях:

Раиса Захаровна — Эвелина Бледанс / Елена Корикова

Вася — Андрей Бута / Олег Каменщиков

Надя — Настя Савосина

Шура — Елена Нестерова / Зоя Буряк

Митя — Анатолий Кощеев / Евгений Воскресенский

Люда — Ася Бурлакова

Оля — Диана Губина

Леня — Юра Ива

Состав на 3 апреля

В этот день на сцене выступят:

Елена Корикова

Олег Каменщиков

Анастасия Савосина

Евгений Воскресенский

Елена Нестерова

Ася Бурлакова

Юрий Ива

Не упустите возможность увидеть эту восхитительную историю любви на сцене!