Легендарный спектакль «Любовь и Голуби» — это одна из самых захватывающих историй любви в советской ретроспективе, основанная на пьесе Владимира Гуркина. Этот спектакль показывает, как через улыбку мы становимся сильнее, учимся прощать и верить в то, что любовь ждет каждого из нас.
Сюжет знаком всем: в семье Кузякиных происходит скандал! Отец семейства, Василий Кузякин, увлекается не только разведением голубей, но и местной примой — Раисой Захаровной. Этот курортный роман перевернет жизнь всех героев, создавая яркую, лиричную и невероятно смешную историю о любви, изменах и прощениях.
Спектакль полон знакомых и полюбившихся фраз, таких как:
Сучка ты крашена,
Ух ты, ёшкин кот,
Извините, что помешал вам деньги прятать,
Эх, Вася, Вася!. Эти цитаты, ставшие популярными, в исполнении звезд Российского театра и кино сделают ваш вечер незабываемым.
В главных ролях:
В этот день на сцене выступят:
Не упустите возможность увидеть эту восхитительную историю любви на сцене!