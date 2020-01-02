Меню
Любовь и Голуби
Киноафиша Любовь и Голуби

Спектакль Любовь и Голуби

16+
Продолжительность 2 часа 20 минут, 1 антракт
Возраст 16+

О концерте/спектакле

Эвелина Бледанс, Елена Корикова, звезды театра и кино в спектакле «Любовь и Голуби»

Легендарный спектакль «Любовь и Голуби» — это одна из самых захватывающих историй любви в советской ретроспективе, основанная на пьесе Владимира Гуркина. Этот спектакль показывает, как через улыбку мы становимся сильнее, учимся прощать и верить в то, что любовь ждет каждого из нас.

Сюжет

Сюжет знаком всем: в семье Кузякиных происходит скандал! Отец семейства, Василий Кузякин, увлекается не только разведением голубей, но и местной примой — Раисой Захаровной. Этот курортный роман перевернет жизнь всех героев, создавая яркую, лиричную и невероятно смешную историю о любви, изменах и прощениях.

Знаменитые фразы

Спектакль полон знакомых и полюбившихся фраз, таких как: Сучка ты крашена, Ух ты, ёшкин кот, Извините, что помешал вам деньги прятать, Эх, Вася, Вася!. Эти цитаты, ставшие популярными, в исполнении звезд Российского театра и кино сделают ваш вечер незабываемым.

Актерский состав

В главных ролях:

  • Раиса Захаровна — Эвелина Бледанс / Елена Корикова
  • Вася — Андрей Бута / Олег Каменщиков
  • Надя — Настя Савосина
  • Шура — Елена Нестерова / Зоя Буряк
  • Митя — Анатолий Кощеев / Евгений Воскресенский
  • Люда — Ася Бурлакова
  • Оля — Диана Губина
  • Леня — Юра Ива

Состав на 3 апреля

В этот день на сцене выступят:

  • Елена Корикова
  • Олег Каменщиков
  • Анастасия Савосина
  • Евгений Воскресенский
  • Елена Нестерова
  • Ася Бурлакова
  • Юрий Ива

Не упустите возможность увидеть эту восхитительную историю любви на сцене!

В ролях
Анастасия Савосина
Купить билет на спектакль Любовь и Голуби

Помощь с билетами
В других городах
Ноябрь
Январь
23 ноября воскресенье
19:00
Зимний театр Сочи, Театральная, 2
от 1500 ₽
4 января воскресенье
19:00
Воронежский концертный зал Воронеж, Театральная, 17
от 1800 ₽

Фотографии

Любовь и Голуби Любовь и Голуби Любовь и Голуби

