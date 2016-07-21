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Александр Ковтунец
Александр Ковтунец
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Александр Ковтунец
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Дата рождения
1 августа 1973
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Лев
Биография Александра Ковтунца
Родился 1 августа 1973 года. Вильнюс, Литва.
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Фильмография Александра Ковтунца
Я – Учитель
драма, военный
2016, Россия
5.0
Приключения маленьких итальянцев
комедия, семейный
2014, Россия / Италия
6.0
Инородное тело
драма
2014, Польша / Италия / Россия
7.0
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Показ фильма «Я – Учитель» на Всероссийском Шукшинском кинофестивале
С 19 по 24 июля в Барнауле пройдёт XVIII Всероссийский Шукшинский кинофестиваль. А 22 июля его посетит продюсер, а также исполнитель главной роли фильма «Я – Учитель» Александр
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21 июля 2016 18:56
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