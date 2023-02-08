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Киноафиша Новости Молодой рэпер переносится в лихие девяностые в трейлере комедии «Быть»

Молодой рэпер переносится в лихие девяностые в трейлере комедии «Быть»

8 февраля 2023 16:09
Молодой рэпер переносится в лихие девяностые в трейлере комедии «Быть»

Фильм о приключениях в эпоху бандитизма и упадка выйдет на российские экраны уже завтра.

Компания «НМГ Кинопрокат» представила трейлер российской фантастической комедии «Быть». Главные роли в фильме сыграли Олег Гаас («Монастырь»), Дмитрий Власкин («Стриптизеры»), Маргарита Аброськина («Настя, соберись!»), Федор Добронравов («Чебурашка») и Владимир Сычев («Ресторан по понятиям»).

В центре сюжета — популярный блогер и рэпер Илья (Гаас). Проведя детство без родителей, герой научился всегда думать в первую очередь о самом себе. Он жестко конфликтует с внезапно появившемся в его жизни отцом, не хочет даже разговаривать со своей возлюбленной о том, чтобы завести детей, и отчаянно рвется к славе. Но судьба преподносит ему неожиданный сюрприз — волшебным образом он переносится из 2023 года в 1993-й, эпоху разгула бандитизма и экономического упадка. Пытаясь понять, что с ним произошло, Илья встречает молодые версии своих мамы (Аброськина) и папы (Власкин). Вместе с ними Илье предстоит пережить массу приключения, чтобы найти способ вернуться в свое время.

Постановщиком картины выступил Александр Ковтунец, для которого этот проект стал первой работой в полнометражном кино. Он также написал сценарий вместе с Павлом Ворониным («Два отца и два сына»).

Премьера «Быть» состоится уже завтра, 9 февраля.

Фото: «НМГ Кинопрокат»
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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