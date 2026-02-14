«Первая»: Рецензия Киноафиши

Паша (Олег Савостюк) остается круглым сиротой после аварии, в которой погибли его родители. В наследство ему остается клуб с миллионными долгами и, соответственно, все обязанности по убыточному бизнесу. Однако у Паши есть другая проблема — он никогда никого не любил. За ним бегает наивная Леся (Катя Круглова) в надежде, что чувства парня оттают. На деле же все меняет появление странной и сумасшедшей Алисы (Ирина Новиченко).

Для выпускницы ВГИКа и режиссера фильма Ани Харичевой «Первая» — это дебют. Первая работа на съемочной площадке, первая мелодрама, первая история о первой любви и первая ошибка. Кино в XXI веке ужасно коварно тем, что индустриальный процесс производства одной ленты невероятно долгий. И пока картина готовится к выходу на большие экраны, вокруг успевает поменяться многое, вплоть до новых порядков мира. Что уж говорить о поколении зумеров, которое меняется в этом хаосе со скоростью света — тренды, сленг, интересы, приоритеты и так далее. Снимая историю о первой подростковой любви, нужно целиться либо во что-то острое, парадоксальное и уникальное, либо же во что-то максимально общее, знакомое и понятное большинству.

«Первая» промахивается и там, и там. Здесь в целом трудно сформулировать то самое пресловутое «что хотел сказать зрителю автор». К сожалению, Аня Харичева собрала все присущие новичкам штампы. Сама по себе история не структурирована, а мотивации главных героев вызывают логические вопросы. Искусственные диалоги оставляют желать лучшего, а вместе с ними и игра актеров, которую не спасает даже довольно успешный в последнее время на стримингах Олег Савостюк. Наконец, образ той самой девушки мечты — manic pixie dream girl, которой и является Алиса, превращающая жизнь главного героя в хаос, — давно устарел. Эксцентричный характер, призванный поменять главного героя, без сильных на то обоснований, уже не актуален и не работает в современном кино. Поэтому в хаос превращаются не только будни Паши, почему-то все еще влюбленного в максимально отталкивающую Алису, но и сама картина.

Самое печальное, что фильм «Первая» максимально далек от реальности и рисует вымышленный мир не менее вымышленной золотой молодежи, на которую сваливается наследство; которая в два щелчка мышью неправдоподобно может запрограммировать что угодно; которая только ходит на тусовки и позволяет себе разбрасываться вообще-то серьезными чувствами. Клиповые вставки, танцы под дождем, побеги со свадьбы на дорогих авто, искусственный рай в шалаше где-то на подмосковной даче, которая возникла, будто бы «бог из машины» — все это калька каких-то других фильмов. Большинство кадров осталось в прошлом. Или в музыкальных клипах 2010-х годов, когда такая эстетика была модной и казалась пределом мечтаний.

К сожалению, уловить первую любовь и истинный зумерский вайб не удалось. Нужно еще какое-то время поглядеть на молодых людей и их жизни, чтобы создать что-то максимально приближенное к ускользающей несправедливой реальности.