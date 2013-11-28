Меню
Страна хороших деточек - трейлер
Страна хороших деточек. Трейлер

Страна хороших деточек. Трейлер

Дата публикации: 28 ноября 2013
Страна хороших деточек – Это история непослушной девочки Саши, родители которой неосмотрительно пожелали себе на Новый год, чтобы у них вместо Саши появилась хорошая девочка. Не успели пробить праздничные куранты, как на пороге появилась чужая хорошая девочка, а Саша сказочным образом перенеслась в волшебную Страну хороших деточек на перевоспитание. В этой стране правит строгая королева и ее еще более строгий полномочный представитель, а жизнь подчинена строгим правилам. Чтобы вернуться домой к родителям, Саше придется пройти через невероятные приключения и преодолеть множество испытаний, в чем ей помогут верные друзья – кот Багет и пес Балбес.
4.9 Страна хороших деточек
Страна хороших деточек детский, сказка, 2013, Россия
