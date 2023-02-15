Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом

9 февраля в прокат вышла семейная комедия «Быть», которую снял режиссер Александр Ковтунец. По сюжету, популярный рэпер Илья в сочельник попадает из 2023-го в 1993 год – время, когда его родители были молоды. У героя всего три дня, чтобы переосмыслить свою жизнь и исправить ошибки. «Быть» – главная новинка кинопроката, которую нельзя пропустить. В эксклюзивном интервью Киноафише режиссер картины Александр Ковтунец рассказал все, что нужно знать о его новом фильме.

Действие почти всего фильма происходит в 1993 году, в который герой попадает прямиком из 2023-го. Почему вы выбрали именно эту эпоху для фильма, а, скажем, не восьмидесятые?

– Вы знаете, все-таки то, что происходило в 1980-х годах, очень сильно отличается от современной эпохи. Было интересно рассмотреть в фильме именно переходный период. Главный герой Илья находится в ситуации, когда, как ему кажется, у него рушится весь мир. И вот он оказывается среди людей, у которых этот мир рушится на самом деле, потому что он даже не представляет, что происходило в 1990-е. Он унывает и теряет интерес к жизни от какой-то абсолютной мелочи по сравнению с тем, что пережили люди в девяностые. Но они не сломались, а остались такими же целеустремленными, жаждущими жизни. Я вообще девяностые показываю не с точки зрения сложностей, которые были. Для меня это время, когда все равно мы к чему-то стремились, мы что-то искали, многие начали приходить к вере. Я снял это кино в очень легком стиле – мы видим немножко утрированных бандитов, объекты, которых сейчас у нас уже нет, – тот же бассейн «Москва», в котором плавает главный антигерой Валерий Андреевич, и потрясающий клуб-ресторан с настоящими плавающими осетрами, а его уже физически нет, снесли в прошлом году, и получается, у меня в фильме есть настоящий раритет.

Кадр со съемок «Быть»

Фильм вообще получился довольно ностальгическим – вы сохранили основные приметы времени. В нем, конечно же, есть и бандиты, и видеосалоны, в которых крутят «Терминатора» и «Пятницу, 13-е», в одной сцене звучит «Посмотри в глаза» Ветлицкой… И при этом «Быть», получается, рассчитан сразу на несколько поколений, на широкую аудиторию и очень удачно объединяет два мира – современность и 1990-е…

– «Быть» – это абсолютно семейный фильм. У нас прошли премьеры в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, и я общался со зрителями, которые выходили с показов, – семилетние дети в восторге, и некоторые из них даже плачут. Подростки, молодые люди 20-25 лет говорят мне: «Ваш фильм возрождает нашу веру в российское кино». С одного показа вышла бабушка и говорит: «Мне восемьдесят лет, так тронул фильм…» И все почему – в фильме ведь есть две линии: молодежь все-таки находится вместе с главным героем – современным беззаботным человеком, который хочет денег и славы. И он ищет счастье, но не может его найти, потому что он ищет его во внешней любви, а душа его требует внутренней. А вот для второй аудитории есть антигерой – Валерий Андреевич, который хочет того же самого – красивой жизни, вокруг него девочки, все прекрасно, много денег…Но то, что он творит, приводит к очень непростым последствиям. И наш главный герой стал бы таким, если бы не посмотрел на себя со стороны в течение этих трех дней, проведенных в девяностых.

Кадр со съемок «Быть»

Какие идеи вы закладывали в свой фильм?

– В фильме есть два героя для разных поколений, серьезные темы, которые любого человека волнуют, – любовь, создание семьи, разлад с девушкой, взаимоотношение с отцом. Для меня было важно сделать фильм не плоским, а многогранным, но при этом легким. Не давить ни на кого, не заставлять думать, как я и мои герои. Мне один человек после показа говорит: «Я понял, что никогда не осуждал родителей», другой: «Мне захотелось что-то хорошее сделать для своих родителей», а третий увидел себя во взаимоотношениях со своей девушкой. Призыв фильма – стать немножко лучше – возникает самостоятельно у разных людей, и даже выводы, которые люди говорят, глядя на тех или героев, диаметрально противоположные. И это потрясающе.

«Быть» – очень воодушевляющее кино, после него остается какое-то светлое чувство…

– Это буквально все зрители говорят: «Остались свет и добро после вашего фильма». Для меня это лучшая похвала. Я даю каждому человеку, который увидит фильм, частичку своей любви и веру в то, что все можно исправить в жизни и все будет хорошо.

Какой смысл кроется в названии фильма? Кстати, были ли еще варианты, как назвать картину?

– Название было более длинным, потом оно сокращалось, но в какой-то момент я понял, что «Быть» – основа бытия человека. Чтобы по-настоящему состояться, нужно уметь быть здесь и сейчас, здесь и сейчас ощущать всю полноту жизни. Здесь и сейчас уметь сочувствовать и сопереживать, любить самого себя, ближнего, Бога – и только в этом случае в жизни можно получить все. С точки зрения проката название, может быть, не очень говорящее. Но каждый человек, который посмотрит этот фильм поймет, что действительно невозможно предположить другое название.

Кадр со съемок «Быть»

«Быть» невероятным образом воплощает дух праздничной, рождественской Москвы. Как вам удалось так точно передать зимнее волшебство на экране?

– Я не думал, что можно привыкнуть к морозу. У нас тогда были двадцатиградусные морозы, снега выше пояса… Был день, когда мы снимали в центре Москвы, выпал снег, вообще нельзя было передвигаться, но для съемок это был просто невозможный подарок. Это абсолютное чудо – когда по сценарию тебе нужно, чтобы шел снег, и вдруг в самый нужный момент он идет на самом деле. И это ощущение чуда передается зрителю.

А были какие-то сложности во время съемок?

– Главный автомобиль, на котором ездит герой, тоже из девяностых, и в один момент в сильный мороз он просто не завелся… И нам пришлось финальную сцену с машиной снимать уже в апреле. Это единственная сцена, в которой мы создавали искусственный снег. Во время ее съемок на машине внезапно останавливается Данила Козловский и говорит: «Вижу друзей-киношников!» (Смеется.)

Кадр со съемок «Быть»

Давайте поговорим о касте. Очень интересная роль у Федора Добронравова. Его герой появляется в канун Рождества, а значит, он скорее святой Николай Чудотворец или волшебник, но точно не Дед Мороз. Кем вы его сами видите?

– Для меня герой Добронравова – безусловно, это Николай Чудотворец, который именно в сочельник совершает чудо и дает герою возможность переосмыслить собственные поступки. Но опять же, знаете, я создал этого персонажа так, что он абсолютно ненавязчив. Кто-то видит просто доброго дедушку, кто-то – волшебника. И мне очень нравится, что каждый сам может выбрать для себя, с кем он хочет ассоциировать немножко юморного героя. Герой Добронравова все время балансирует на грани, и мы не можем понять, кто это все-таки такой – каждый сделает свой вывод.

А как и почему вы решили взять именно Добронравова на эту роль?

– У меня уже был утвержден один актер. Я готовился к съемкам фильма, думал о том актере, и тут началась пандемия, и мы проводили международный фестиваль «В кругу семьи» вместо Ярославля в онлайн-формате, и к нам подключился Федор Добронравов с огромной бородой, которую он отрастил, пока сидел дома. И я ему говорю: «Федя, у меня для тебя есть роль». Я понял, что это абсолютно его персонаж – образ просто взял и появился.

Кадр со съемок «Быть»

А подходящего актера на роль главного героя, рэпера Ильи, долго искали?

– Главный герой утверждался мучительно сложно. За полгода до съемок я утвердил одного актера на главную роль, мы начали с ним работать, и в какой-то момент стало понятно, что он может хорошо петь, читать рэп, но все остальное не может сыграть. Начались поиски другого актера, я утвердил второго человека, мы попробовали – получился в чем-то жесткий, в чем-то бунтующий персонаж, который похож на современного героя. У меня еще в год пандемии снимался Гоша Куценко, он звонит и говорит: «Слушай, Саш, представляешь, три недели болел, у меня три проекта, снимаюсь каждый день… Единственный свободный день – 2 января». А у меня съемки должны начаться с 1 февраля. Я ему говорю: «Хорошо, я с тобой в этот день сниму одну из сцен, а вторую и третью уже как-то после съемок». И мы снимаем, и я понимаю, что главный герой не тянет. Он не создает обаятельного образа. У меня три недели до съемок – и нет главного героя. Ко мне приходил Олег Гаас пробоваться на папу. А папа же нужен серьезный, и я быстро утвердил на эту роль Диму Власкина, в нем есть прямо такая энергия основательности.

Что было дальше?

– Я от безысходности захожу в социальные сети к Олегу Гаасу и вдруг вижу, как он читает стихи. И понимаю, что это ОН. Я его утверждаю. Олег оказался очень отзывчивым на режиссерские идеи, он все время со мной работал, делал то, что никогда не делал – ни в театре, ни в других проектах. В итоге классная получилась роль, и я считаю, что Олег Гаас – новая звезда российского кино, потому что таких людей, которые настолько мощно могут перевоплощаться – от абсолютно самовлюбленного, беззаботного человека до глубочайшего осознания своей неправильности, очень мало. Уверен, что Олег займет серьезное место в нашем кинематографе.

Кадр со съемок «Быть»

Владимир Сычев в «Быть» сыграл главного бандита. Вы сразу его выбрали на эту роль?

– С Володей Сычевым тоже была очень забавная ситуация. Я позвал на роль главного бандита своего друга, Володю Вдовиченкова. Он мне говорит: «Слушай, я не могу больше бандитов играть». Я все думал, кого же мне взять… И тут состоялась премьера моего короткометражного фильма «Уйти нельзя остаться», и многие мои друзья-актеры присылали разные приветствия. И вдруг появляется на экране Володя Сычев в каких-то рыцарских доспехах и говорит: «Мой друг, Александр Ковтунец, начинает снимать фильм «Быть», и я буду играть у него в этом фильме». (Смеется.) И я подумал, почему бы не взять Володю Сычева. Роль под него развилась, она получилась забавной, юмористической.

А с другими актерами как складывалось?

– Очень сложно было уговорить Олесю Железняк, У нее вроде бы небольшая, но очень важная роль. В «Быть» она успевает за отведенное ей время сделать так, что зритель и смеется, и плачет. И Рома Курцын, и Ваня Охлобыстин, и Миша Башкатов – все на самом деле внесли свою лепту, каждый классно сыграл. Рита Аброськина три раза приходила ко мне на утверждение. Первые два раза слишком мягкая была, а в третий, видимо, внутренне разозлилась, играла с энергией, и я ее утвердил. У нее такие красивые глаза, в которые нельзя не влюбиться.

Кадр со съемок «Быть»

Вы тоже играете в «Быть» – профессора и главного антагониста Валерия Андреевича. Каково это – сниматься в своем фильме? Проще, чем в чужом, или, наоборот, к себе вы относитесь намного строже, чем к актерам на площадке?

– Лично для меня это проще. Как актер я помогаю себе как режиссеру в своем же фильме прийти к определенным, очень важным для меня, и для зрителя выводам. Что касается строгости – любой человек всегда относится к себе строже. С актерской точки зрения это получился очень классный фильм. Не буду сам себя хвалить. (Смеется.) Зрители верят в то, как играют актеры, и вообще, я хочу сказать, что люди проникаются идеей, когда она есть. Очень важно, чтобы каждый человек, начиная от спонсора, каждого члена команды и заканчивая актерами, как-то вкладывал свою душу. Нельзя филонить, внутренне. Мне сказали недавно: «У тебя комедия с душой». «Быть» – семейная комедия с душой.

Кадр со съемок «Быть»

Вы говорили, что работали над «Быть» пять лет. Вносили ли вы за это время серьезные правки в сюжет, как менялся фильм?

– Три года я работал над сценарием с его автором, Павлом Ворониным. Ровно год у нас шли съемки, и год ушел на постпродакшен. У нас был момент, когда мы четыре месяца не могли снимать из-за того, что не хватало средств. Конечно, можно было приуныть, но я абсолютно точно знал, что с Божьей помощью у нас все сложится. И в тот момент, когда мы с автором сценария придумали недостающую сцену из детства Ильи, все сразу пошло дальше. Так получилось, что мы серьезно дорабатывали звук по сравнению с тем, как он был изначально сделан, потому что мы записали для одной композиции свадебный оркестр, и вдруг я понял, что я хочу, чтобы оркестр у меня звучал везде. Я понял, что мне хочется сделать звук равноправным участником процесса. Сережа Большаков – потрясающий супервайзер звука. То, что мы с ним сделали, – это очень хорошо и очень творчески. Приходилось много креативить – и было так же интересно, как на съемках.

Кадр со съемок «Быть»

Очень интересно, как в «Быть» меняются интонация и смысл стихов, которые герой читает в начале фильма и в конце. В финале вообще получилась настоящая исповедь…

– У нас так финальная композиция и называется – «Исповедь». Стихи писал их Кирилл Батишта, но одни, самые главные, которые называются «Исповедь», переписывали раз пять, они никак не шли. И тогда мы сели с Кириллом вдвоем, он включил диктофон, и я просто рассказал, что там должно быть, своими словами, а он переложил это на стихотворную форму. И тогда они стали жить.

Без чьей поддержки фильм бы не состоялся, кому вы хотите выразить благодарность?

– Так как мы не получили господдержки, именно поддержка главы Ростеха Сергея Викторовича Чемезова оказалась решающей, потому что фильма без его поддержки просто не было бы. И как бы сложно ни было, он все время верил в эту картину. Когда прошла премьера в Москве, то, конечно, сотрудники Ростеха были счастливы, что имеют отношение к созданию такого фильма. Отдельная благодарность «НМГ Кинопрокату», который увидел картину, поверил в нее, поставил ее в релиз, и вместе с этой компанией мы вышли в прокат.

Кадр со съемок «Быть»

Что бы вы хотели сказать зрителям?

- Спасибо всем зрителям, которые приходят для того, чтобы попытаться в себе что-то найти после фильма. Пишут очень много разноплановых откликов, люди в чатах рассказывают о кино, делятся друг с другом – для меня это очень ценно. Так же ценно, что и Минпросвещения взяло наш фильм для распространения среди школьников, и сейчас целые классы ходят на «Быть». Я очень рад, что людская молва приводит людей к просмотру фильма. Всем читателям желаю быть и прийти к нам в кино!