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Киноафиша Новости Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом

Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом

15 февраля 2023 15:40
Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом

Создатель картины рассказал о значении девяностых в своем кино, смысле названия и о том, почему комедию должен посмотреть каждый.

9 февраля в прокат вышла семейная комедия «Быть», которую снял режиссер Александр Ковтунец. По сюжету, популярный рэпер Илья в сочельник попадает из 2023-го в 1993 год – время, когда его родители были молоды. У героя всего три дня, чтобы переосмыслить свою жизнь и исправить ошибки. «Быть» – главная новинка кинопроката, которую нельзя пропустить. В эксклюзивном интервью Киноафише режиссер картины Александр Ковтунец рассказал все, что нужно знать о его новом фильме.

Действие почти всего фильма происходит в 1993 году, в который герой попадает прямиком из 2023-го. Почему вы выбрали именно эту эпоху для фильма, а, скажем, не восьмидесятые?

– Вы знаете, все-таки то, что происходило в 1980-х годах, очень сильно отличается от современной эпохи. Было интересно рассмотреть в фильме именно переходный период. Главный герой Илья находится в ситуации, когда, как ему кажется, у него рушится весь мир. И вот он оказывается среди людей, у которых этот мир рушится на самом деле, потому что он даже не представляет, что происходило в 1990-е. Он унывает и теряет интерес к жизни от какой-то абсолютной мелочи по сравнению с тем, что пережили люди в девяностые. Но они не сломались, а остались такими же целеустремленными, жаждущими жизни. Я вообще девяностые показываю не с точки зрения сложностей, которые были. Для меня это время, когда все равно мы к чему-то стремились, мы что-то искали, многие начали приходить к вере. Я снял это кино в очень легком стиле – мы видим немножко утрированных бандитов, объекты, которых сейчас у нас уже нет, – тот же бассейн «Москва», в котором плавает главный антигерой Валерий Андреевич, и потрясающий клуб-ресторан с настоящими плавающими осетрами, а его уже физически нет, снесли в прошлом году, и получается, у меня в фильме есть настоящий раритет.

Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом
Кадр со съемок «Быть»

Фильм вообще получился довольно ностальгическим – вы сохранили основные приметы времени. В нем, конечно же, есть и бандиты, и видеосалоны, в которых крутят «Терминатора» и «Пятницу, 13-е», в одной сцене звучит «Посмотри в глаза» Ветлицкой… И при этом «Быть», получается, рассчитан сразу на несколько поколений, на широкую аудиторию и очень удачно объединяет два мира – современность и 1990-е…

– «Быть» – это абсолютно семейный фильм. У нас прошли премьеры в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, и я общался со зрителями, которые выходили с показов, – семилетние дети в восторге, и некоторые из них даже плачут. Подростки, молодые люди 20-25 лет говорят мне: «Ваш фильм возрождает нашу веру в российское кино». С одного показа вышла бабушка и говорит: «Мне восемьдесят лет, так тронул фильм…» И все почему – в фильме ведь есть две линии: молодежь все-таки находится вместе с главным героем – современным беззаботным человеком, который хочет денег и славы. И он ищет счастье, но не может его найти, потому что он ищет его во внешней любви, а душа его требует внутренней. А вот для второй аудитории есть антигерой – Валерий Андреевич, который хочет того же самого – красивой жизни, вокруг него девочки, все прекрасно, много денег…Но то, что он творит, приводит к очень непростым последствиям. И наш главный герой стал бы таким, если бы не посмотрел на себя со стороны в течение этих трех дней, проведенных в девяностых.

Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом
Кадр со съемок «Быть»

Какие идеи вы закладывали в свой фильм?

– В фильме есть два героя для разных поколений, серьезные темы, которые любого человека волнуют, – любовь, создание семьи, разлад с девушкой, взаимоотношение с отцом. Для меня было важно сделать фильм не плоским, а многогранным, но при этом легким. Не давить ни на кого, не заставлять думать, как я и мои герои. Мне один человек после показа говорит: «Я понял, что никогда не осуждал родителей», другой: «Мне захотелось что-то хорошее сделать для своих родителей», а третий увидел себя во взаимоотношениях со своей девушкой. Призыв фильма – стать немножко лучше – возникает самостоятельно у разных людей, и даже выводы, которые люди говорят, глядя на тех или героев, диаметрально противоположные. И это потрясающе.

«Быть» – очень воодушевляющее кино, после него остается какое-то светлое чувство…

– Это буквально все зрители говорят: «Остались свет и добро после вашего фильма». Для меня это лучшая похвала. Я даю каждому человеку, который увидит фильм, частичку своей любви и веру в то, что все можно исправить в жизни и все будет хорошо.

Какой смысл кроется в названии фильма? Кстати, были ли еще варианты, как назвать картину?

– Название было более длинным, потом оно сокращалось, но в какой-то момент я понял, что «Быть» – основа бытия человека. Чтобы по-настоящему состояться, нужно уметь быть здесь и сейчас, здесь и сейчас ощущать всю полноту жизни. Здесь и сейчас уметь сочувствовать и сопереживать, любить самого себя, ближнего, Бога – и только в этом случае в жизни можно получить все. С точки зрения проката название, может быть, не очень говорящее. Но каждый человек, который посмотрит этот фильм поймет, что действительно невозможно предположить другое название.

Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом
Кадр со съемок «Быть»

«Быть» невероятным образом воплощает дух праздничной, рождественской Москвы. Как вам удалось так точно передать зимнее волшебство на экране?

– Я не думал, что можно привыкнуть к морозу. У нас тогда были двадцатиградусные морозы, снега выше пояса… Был день, когда мы снимали в центре Москвы, выпал снег, вообще нельзя было передвигаться, но для съемок это был просто невозможный подарок. Это абсолютное чудо – когда по сценарию тебе нужно, чтобы шел снег, и вдруг в самый нужный момент он идет на самом деле. И это ощущение чуда передается зрителю.

А были какие-то сложности во время съемок?

– Главный автомобиль, на котором ездит герой, тоже из девяностых, и в один момент в сильный мороз он просто не завелся… И нам пришлось финальную сцену с машиной снимать уже в апреле. Это единственная сцена, в которой мы создавали искусственный снег. Во время ее съемок на машине внезапно останавливается Данила Козловский и говорит: «Вижу друзей-киношников!» (Смеется.)

Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом
Кадр со съемок «Быть»

Давайте поговорим о касте. Очень интересная роль у Федора Добронравова. Его герой появляется в канун Рождества, а значит, он скорее святой Николай Чудотворец или волшебник, но точно не Дед Мороз. Кем вы его сами видите?

– Для меня герой Добронравова – безусловно, это Николай Чудотворец, который именно в сочельник совершает чудо и дает герою возможность переосмыслить собственные поступки. Но опять же, знаете, я создал этого персонажа так, что он абсолютно ненавязчив. Кто-то видит просто доброго дедушку, кто-то – волшебника. И мне очень нравится, что каждый сам может выбрать для себя, с кем он хочет ассоциировать немножко юморного героя. Герой Добронравова все время балансирует на грани, и мы не можем понять, кто это все-таки такой – каждый сделает свой вывод.

А как и почему вы решили взять именно Добронравова на эту роль?

– У меня уже был утвержден один актер. Я готовился к съемкам фильма, думал о том актере, и тут началась пандемия, и мы проводили международный фестиваль «В кругу семьи» вместо Ярославля в онлайн-формате, и к нам подключился Федор Добронравов с огромной бородой, которую он отрастил, пока сидел дома. И я ему говорю: «Федя, у меня для тебя есть роль». Я понял, что это абсолютно его персонаж – образ просто взял и появился.

Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом
Кадр со съемок «Быть»

А подходящего актера на роль главного героя, рэпера Ильи, долго искали?

– Главный герой утверждался мучительно сложно. За полгода до съемок я утвердил одного актера на главную роль, мы начали с ним работать, и в какой-то момент стало понятно, что он может хорошо петь, читать рэп, но все остальное не может сыграть. Начались поиски другого актера, я утвердил второго человека, мы попробовали – получился в чем-то жесткий, в чем-то бунтующий персонаж, который похож на современного героя. У меня еще в год пандемии снимался Гоша Куценко, он звонит и говорит: «Слушай, Саш, представляешь, три недели болел, у меня три проекта, снимаюсь каждый день… Единственный свободный день – 2 января». А у меня съемки должны начаться с 1 февраля. Я ему говорю: «Хорошо, я с тобой в этот день сниму одну из сцен, а вторую и третью уже как-то после съемок». И мы снимаем, и я понимаю, что главный герой не тянет. Он не создает обаятельного образа. У меня три недели до съемок – и нет главного героя. Ко мне приходил Олег Гаас пробоваться на папу. А папа же нужен серьезный, и я быстро утвердил на эту роль Диму Власкина, в нем есть прямо такая энергия основательности.

Что было дальше?

– Я от безысходности захожу в социальные сети к Олегу Гаасу и вдруг вижу, как он читает стихи. И понимаю, что это ОН. Я его утверждаю. Олег оказался очень отзывчивым на режиссерские идеи, он все время со мной работал, делал то, что никогда не делал – ни в театре, ни в других проектах. В итоге классная получилась роль, и я считаю, что Олег Гаас – новая звезда российского кино, потому что таких людей, которые настолько мощно могут перевоплощаться – от абсолютно самовлюбленного, беззаботного человека до глубочайшего осознания своей неправильности, очень мало. Уверен, что Олег займет серьезное место в нашем кинематографе.

Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом
Кадр со съемок «Быть»

Владимир Сычев в «Быть» сыграл главного бандита. Вы сразу его выбрали на эту роль?

– С Володей Сычевым тоже была очень забавная ситуация. Я позвал на роль главного бандита своего друга, Володю Вдовиченкова. Он мне говорит: «Слушай, я не могу больше бандитов играть». Я все думал, кого же мне взять… И тут состоялась премьера моего короткометражного фильма «Уйти нельзя остаться», и многие мои друзья-актеры присылали разные приветствия. И вдруг появляется на экране Володя Сычев в каких-то рыцарских доспехах и говорит: «Мой друг, Александр Ковтунец, начинает снимать фильм «Быть», и я буду играть у него в этом фильме». (Смеется.) И я подумал, почему бы не взять Володю Сычева. Роль под него развилась, она получилась забавной, юмористической.

А с другими актерами как складывалось?

– Очень сложно было уговорить Олесю Железняк, У нее вроде бы небольшая, но очень важная роль. В «Быть» она успевает за отведенное ей время сделать так, что зритель и смеется, и плачет. И Рома Курцын, и Ваня Охлобыстин, и Миша Башкатов – все на самом деле внесли свою лепту, каждый классно сыграл. Рита Аброськина три раза приходила ко мне на утверждение. Первые два раза слишком мягкая была, а в третий, видимо, внутренне разозлилась, играла с энергией, и я ее утвердил. У нее такие красивые глаза, в которые нельзя не влюбиться.

Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом
Кадр со съемок «Быть»

Вы тоже играете в «Быть» – профессора и главного антагониста Валерия Андреевича. Каково это – сниматься в своем фильме? Проще, чем в чужом, или, наоборот, к себе вы относитесь намного строже, чем к актерам на площадке?

– Лично для меня это проще. Как актер я помогаю себе как режиссеру в своем же фильме прийти к определенным, очень важным для меня, и для зрителя выводам. Что касается строгости – любой человек всегда относится к себе строже. С актерской точки зрения это получился очень классный фильм. Не буду сам себя хвалить. (Смеется.) Зрители верят в то, как играют актеры, и вообще, я хочу сказать, что люди проникаются идеей, когда она есть. Очень важно, чтобы каждый человек, начиная от спонсора, каждого члена команды и заканчивая актерами, как-то вкладывал свою душу. Нельзя филонить, внутренне. Мне сказали недавно: «У тебя комедия с душой». «Быть» – семейная комедия с душой.

Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом
Кадр со съемок «Быть»

Вы говорили, что работали над «Быть» пять лет. Вносили ли вы за это время серьезные правки в сюжет, как менялся фильм?

– Три года я работал над сценарием с его автором, Павлом Ворониным. Ровно год у нас шли съемки, и год ушел на постпродакшен. У нас был момент, когда мы четыре месяца не могли снимать из-за того, что не хватало средств. Конечно, можно было приуныть, но я абсолютно точно знал, что с Божьей помощью у нас все сложится. И в тот момент, когда мы с автором сценария придумали недостающую сцену из детства Ильи, все сразу пошло дальше. Так получилось, что мы серьезно дорабатывали звук по сравнению с тем, как он был изначально сделан, потому что мы записали для одной композиции свадебный оркестр, и вдруг я понял, что я хочу, чтобы оркестр у меня звучал везде. Я понял, что мне хочется сделать звук равноправным участником процесса. Сережа Большаков – потрясающий супервайзер звука. То, что мы с ним сделали, – это очень хорошо и очень творчески. Приходилось много креативить – и было так же интересно, как на съемках.

Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом
Кадр со съемок «Быть»

Очень интересно, как в «Быть» меняются интонация и смысл стихов, которые герой читает в начале фильма и в конце. В финале вообще получилась настоящая исповедь…

– У нас так финальная композиция и называется – «Исповедь». Стихи писал их Кирилл Батишта, но одни, самые главные, которые называются «Исповедь», переписывали раз пять, они никак не шли. И тогда мы сели с Кириллом вдвоем, он включил диктофон, и я просто рассказал, что там должно быть, своими словами, а он переложил это на стихотворную форму. И тогда они стали жить.

Без чьей поддержки фильм бы не состоялся, кому вы хотите выразить благодарность?

– Так как мы не получили господдержки, именно поддержка главы Ростеха Сергея Викторовича Чемезова оказалась решающей, потому что фильма без его поддержки просто не было бы. И как бы сложно ни было, он все время верил в эту картину. Когда прошла премьера в Москве, то, конечно, сотрудники Ростеха были счастливы, что имеют отношение к созданию такого фильма. Отдельная благодарность «НМГ Кинопрокату», который увидел картину, поверил в нее, поставил ее в релиз, и вместе с этой компанией мы вышли в прокат.

Все можно исправить в жизни: интервью с режиссером фильма «Быть» Александром Ковтунцом
Кадр со съемок «Быть»

Что бы вы хотели сказать зрителям?

- Спасибо всем зрителям, которые приходят для того, чтобы попытаться в себе что-то найти после фильма. Пишут очень много разноплановых откликов, люди в чатах рассказывают о кино, делятся друг с другом – для меня это очень ценно. Так же ценно, что и Минпросвещения взяло наш фильм для распространения среди школьников, и сейчас целые классы ходят на «Быть». Я очень рад, что людская молва приводит людей к просмотру фильма. Всем читателям желаю быть и прийти к нам в кино!

Фото: Фотографы: Вера Ундриц, Анастасия Ляшенко
Мария Бабаева
Мария Бабаева
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