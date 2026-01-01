Menu
Aleksandr Kovtunec
Date of Birth
1 August 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor
Popular Films
6.2
Amori elementari
(2014)
5.9
I am a Teacher
(2016)
5.8
Foreign Body
(2014)
Filmography
Genre
All
Children's
Comedy
Drama
Fairy Tale
Family
Romantic
War
Year
All
2022
2016
2014
2013
2007
All
6
Films
6
Producer
3
Writer
1
Actor
4
Director
1
5.4
Byt
Byt
Comedy
2022, Russia
Watch trailer
5.9
I am a Teacher
Ya uchitel
Drama, War
2016, Russia
Watch trailer
5.8
Foreign Body
Obce ciało
Drama
2014, Poland / Italy / Russia
Watch trailer
6.2
Amori elementari
Amori elementari
Comedy, Family
2014, Russia / Italy
Watch trailer
4.8
Land of Good Kids
Strana khoroshikh detochek
Children's, Fairy Tale
2013, Russia
Watch trailer
Sofi
Sofi
Romantic, Children's, Fairy Tale, Family
2007, Russia
