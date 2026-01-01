Menu
Aleksandr Kovtunec

Aleksandr Kovtunec

Date of Birth
1 August 1973
Age
52 years old
Zodiac sign
Leo
Actor type
Comedy actor, Dramatic actor

Popular Films

Amori elementari 6.2
Amori elementari (2014)
I am a Teacher 5.9
I am a Teacher (2016)
Foreign Body 5.8
Foreign Body (2014)

Filmography

Genre
Year
Byt 5.4
Byt
Comedy 2022, Russia
I am a Teacher 5.9
I am a Teacher
Drama, War 2016, Russia
Foreign Body 5.8
Foreign Body
Drama 2014, Poland / Italy / Russia
Amori elementari 6.2
Amori elementari
Comedy, Family 2014, Russia / Italy
Land of Good Kids 4.8
Land of Good Kids
Children's, Fairy Tale 2013, Russia
Sofi
Romantic, Children's, Fairy Tale, Family 2007, Russia
