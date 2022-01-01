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Лионелла Пырьева

Лионелла Пырьева
Лионелла Пырьева
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Дата рождения
15 марта 1938
Возраст
84 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Лионеллы Пырьевой

Родилась 15 марта 1938 года. Одесса, Украина.

Фильмография Лионеллы Пырьевой
Опасные гастроли
Опасные гастроли
исторический, боевик 1969, СССР
6.0
Братья Карамазовы
Братья Карамазовы
драма 1968, СССР
7.0
Хозяин тайги
Хозяин тайги
детектив, приключения, драма 1968, СССР
6.0
Вольный ветер
Вольный ветер
комедия, мюзикл, мелодрама 1961, СССР
6.0
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