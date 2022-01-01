Вольный ветер, 1961

Портовый городок одной из маленьких южных стран. После ухода фашистских оккупантов безлюдны причалы порта, не дымят пароходы, стоят грузовые краны. Боясь возмездия за сотрудничество с врагами, хозяин порта Георг Стан бежал из города. Переждав некоторое время и заручившись поддержкой местных властей, Стан тем не менее возвращается — и в порту начинаются погрузочные работы.



Пока идет погрузка апельсинов, моряк Янго и красавица Стелла готовятся к свадьбе. Неожиданно Стан делает девушке предложение и обманным путем вынуждает ее дать согласие. Узнав об обмане, девушка убегает к Янго. Обнаружив в ящиках трюма оружие, предназначенное для поддержания фашизма, герои делают все возможное, чтобы ящики легли на дно моря.