Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Вольный ветер
Киноафиша Фильмы Вольный ветер

Вольный ветер, 1961

1961 / СССР
6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Портовый городок одной из маленьких южных стран. После ухода фашистских оккупантов безлюдны причалы порта, не дымят пароходы, стоят грузовые краны. Боясь возмездия за сотрудничество с врагами, хозяин порта Георг Стан бежал из города. Переждав некоторое время и заручившись поддержкой местных властей, Стан тем не менее возвращается — и в порту начинаются погрузочные работы.

Пока идет погрузка апельсинов, моряк Янго и красавица Стелла готовятся к свадьбе. Неожиданно Стан делает девушке предложение и обманным путем вынуждает ее дать согласие. Узнав об обмане, девушка убегает к Янго. Обнаружив в ящиках трюма оружие, предназначенное для поддержания фашизма, герои делают все возможное, чтобы ящики легли на дно моря.

6.4 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.5
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1961
Режиссер
Леонид Трауберг
В ролях
Лионелла Пырьева
Лионелла Пырьева
Надежда Румянцева
Надежда Румянцева
Александр Лазарев
Александр Лазарев
Николай Гриценко
Николай Гриценко
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Вольный ветер 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Related video
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Поцелуи с Басковым даром не прошли: Ивлеева ошеломила признанием
Обошелся парой слов: Васильев высказался о будущем «Модного приговора»
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
«У меня достижения!»: Загитова не стала молчать об «отчислении» из ВУЗа
Безруков молчать не стал: Иду Галич подловили на нелепой ошибке
Бузова 2.0: блеснувшую формами Долину подняли на смех
Меньше часа по цене квартиры в Москве: баснословные гонорары Аллегровой вызвали оторопь
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
«По стопам Волочковой»: 38-летний Шаляпин показал себя во всей красе
«Хватается за соломинку»: теряющая вес Высоцкая огорошила признанием
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Приложение киноафиши