Марк Прудкин Mark Prudkin
Марк Прудкин

Mark Prudkin

Дата рождения
14 сентября 1898
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
24 сентября 1994
Место рождения
Клин, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Фильмография Марк Прудкин

Блондинка за углом 6.5
Блондинка за углом Blondinka za uglom
мелодрама, комедия 1984, СССР
Затерянные в песках 5.9
Затерянные в песках Zateryannye v peskakh
драма 1984, СССР
Две главы из семейной хроники 6.4
Две главы из семейной хроники Dve glavy iz semeynoy khroniki
драма 1983, СССР
12 стульев 8.1
12 стульев 12 stulev
комедия, детектив 1976, СССР
Братья Карамазовы 7.7
Братья Карамазовы Bratya Karamazovy
драма 1968, СССР
