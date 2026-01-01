Оповещения от Киноафиши
«Малыш»
1
О персоне
Фильмография
Марк Прудкин
Mark Prudkin
Марк Прудкин
Марк Прудкин
Mark Prudkin
Дата рождения
14 сентября 1898
Возраст
96 лет
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
24 сентября 1994
Место рождения
Клин, Россия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
8.1
12 стульев
(1976)
7.7
Братья Карамазовы
(1968)
6.5
Блондинка за углом
(1984)
Фильмография Марк Прудкин
Жанр
Все
Детектив
Драма
Комедия
Мелодрама
Год
Все
1984
1983
1976
1968
Все
5
Фильмы
5
Актер
5
6.5
Блондинка за углом
Blondinka za uglom
мелодрама, комедия
1984, СССР
5.9
Затерянные в песках
Zateryannye v peskakh
драма
1984, СССР
6.4
Две главы из семейной хроники
Dve glavy iz semeynoy khroniki
драма
1983, СССР
8.1
12 стульев
12 stulev
комедия, детектив
1976, СССР
7.7
Братья Карамазовы
Bratya Karamazovy
драма
1968, СССР
