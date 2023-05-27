Красота этой советской актрисы пленила многих мужчин, но она выбрала старика: вы бы на такое не пошли

Лионелла Пырьева могла выйти замуж за любого красавца, но сердце эффектной актрисы покорил режиссер, годившийся ей в отцы. Звезду не смутило, что Иван Пырьев был старше на 37 лет. Вопреки пересудам, она стала его законной женой.

С постановщиком артистка познакомилась, когда ей было 22 года. Однажды она опоздала на съемки, и режиссер грубо ее отчитал. Несмотря на неприятный конфликт, между коллегами завязалась дружба.

Лионелла делилась с Пырьевым проблемами в отношениях с Олегом Стриженовым, а Иван Александрович рассказывал о непростом браке с Ладыниной и о романе с Марченко. Вскоре они поняли, что не могут жить друг без друга, и поженились.

Многие говорили за спиной Пырьевой, что такая красивая и молодая актриса могла выйти замуж за дряхлого старика только ради удачной карьеры. Однако Лионелла твердила, что по-настоящему любила супруга и никогда не преследовала корыстных целей.