Дошло до рукоприкладства: месть Высоцкого известной актрисе обескураживает

В 1968 году режиссер Владимир Назаров приступил к съемкам фильма «Хозяин тайги». На главные роли в ленту он взял Валерия Золотухина и Владимира Высоцкого. А повариху Нюрку сыграла Лионелла Пырьева. У них с бардом на площадке бушевали настоящие страсти. По сюжету повариха должна была дать своему возлюбленному звонкую пощечину.

Сцена переснималась бесчисленное множество раз, и Высоцкий уже терял терпение от ударов Лионеллы. Актер даже шутливо пообещал ей отомстить. Ему пришлось сдержать слово: на съемках уже другой картины Владимир должен был отвесить оплеуху актрисе.

Несмотря на несколько совместных лент, Пырьева не попала под знаменитое обаяние Владимира. Они сохраняли дружеское общение. Лионелла была слишком погружена в собственные чувства к Олегу Стриженову. Она впервые встретила его еще студенткой, а в 60-х годах между коллегами разгорелся роман. Но избранник Лионеллы был женат, и она усилием воли разорвала их связь.

От отчаяния она вышла замуж за Ивана Пырьева. Окружающие были уверены, что актриса вступила в брак по расчету. Пырьев был влиятельным режиссером, в прошлом директором «Мосфильма», депутатом. К тому же к моменту свадьбы на 19-летней Лионелле ему было уже под 60. Но артистка уверяла, что их сблизило одиночество. Они прожили шесть лет до смерти Пырьева. А в 1976 году актриса вышла замуж за Стриженова, пишет «Культурология ».