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Келли Роуэн
Келли Роуэн
Kelly Rowan
О персоне
Фильмография
Келли Роуэн
Kelly Rowan
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Дата рождения
26 октября 1965
Возраст
56 лет
Знак зодиака
Скорпион
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Оттава, Онтарио, Канада
Рост
170 см
Биография Келли Роуэн
Родилась 26 октября 1965 года. Оттава, Онтарио, Канада.
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Фильмография Келли Роуэн
Наемные убийцы
боевик, триллер
1995, США / Франция
6.0
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