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Киноафиша Рецензии «Иван Денисович»: Рецензия Киноафиши

«Иван Денисович»: Рецензия Киноафиши

24 сентября 2021 10:57
«Иван Денисович»: Рецензия Киноафиши

Сто минут в аду от праведника.

Иван Денисович Шухов прошёл войну, участвовал в параде на Красной площади в 1941 году, но вернуться домой с победой не смог. Спасшийся благодаря Чуду (именно так, с большой буквы) из вражеских земель, он был заподозрен в шпионаже и без всяких заморочек отправлен в трудовой лагерь, где должен был строить будущее отечественной космонавтики. Но десятилетний срок подходит к концу – скоро герой встретит своих повзрослевших дочек. Только бы ничего не нарушить: порядки в лагере строгие, а любой проступок значит пролонгацию срока.

Вышедший в 1962 году рассказ Александра Исаевича Солженицына «Один день Ивана Денисовича» стал большим событием для масштабной читающей публики Советского Союза шестидесятых годов, но сейчас уже укоренился в классике. Сдержанному и лаконичному рассказу, так долго шедшему к широкой публике, хрестоматийный статус, пожалуй, ни к чему. Весь дискурс о рассказе в недавнее время ограничивается спорами сторонников или «людоедского совка», или «прекрасного прошлого с мороженым за три копейки». Исконно литературные качества солженицынского текста спорщиков занимают меньше всего, можно произведение и не читать. Есть предположение, что и общественная дискуссия о новом фильме Глеба Панфилова (если она будет), ограничится этими примитивными рамками, что печально.

«Иван Денисович»: Рецензия Киноафиши
Иван Денисович

Впрочем, отрицать наличие идеологического пласта в сюжете странно, но классик отечественного кино, находящийся в солидном возрасте и, к сожалению, снимающий всё реже, крайне интересно обходится с оригинальным текстом. Довольно педантично следуя солженицынскому сюжету, Панфилов многое меняет в мелочах и нюансах, этим задавая иной общий тон повествования, не радикально, но заметно.

Довольно подробное описание жизни Шухова до каторги – спорный и нарушающий герметичность оригинального текста ход. С другой стороны, расширяя контекст одной персоны, режиссёр и автор сценария вписывает героя в контекст эпохи и контекст поколения. Фильм полностью следует характеру литературного героя – доброму, смиренному, щедрому, немного юродивому (на Руси это всегда считалось благодатью), – но оснащает Ивана Денисовича прямой поддержкой Чуда. Ещё более показательна отсутствующая в рассказе сцена с портретом, на котором главный герой не узнаёт себя. Всё это очень спорные решения, способные отвратить от картины пуристов текста, возможную целевую аудиторию фильма.

«Иван Денисович»: Рецензия Киноафиши
Иван Денисович

Убеждает актёрская игра Филиппа Янковского, не так часто появляющегося на большом экране, тем более в главных ролях. Его Шухов и фольклорный герой, и православный праведник, и Митя Карамазов из его же – Янковского – роли в «Братьях Карамазовых» в МХТ, и, конечно, Иван Денисович Солженицына.

Глеб Панфилов снял небезупречную, но какую-то очень нужную и своевременную экранизацию, способную вытащить проблематику рассказа из идеологического антагонизма в рамки обсуждения художественных достоинств литературного первоисточника и его экранизаций. Фильм должен вызвать интерес у поклонников классической русской литературы XX века, интересующихся лагерной историей, и всех, кто неравнодушен к мелодраматичному, но суровому кино.

Пётр Волошин
Пётр Волошин
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