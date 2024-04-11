Отражение тьмы
– Несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в загадочном тренинге-ретрите, обещающем укрепить их взаимоотношения. Однако в ходе Ретрита герои сталкиваются с древним демоном — Суккубом. Этот монстр питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять самые худшие качества и совершать ужасные поступки.
В общем не хотите тратить зря время и деньги , то даже не ходите на такие «шедевры» \
В очередной раз убеждаюсь , что российское кино деградировало в край.
