Отражение тьмы - трейлер
Отражение тьмы. Трейлер

Отражение тьмы. Трейлер

Дата публикации: 15 марта 2024
Отражение тьмы – Несколько молодых пар отправляются на частный остров для участия в загадочном тренинге-ретрите, обещающем укрепить их взаимоотношения. Однако в ходе Ретрита герои сталкиваются с древним демоном — Суккубом. Этот монстр питается жизненной энергией людей, принимая чужой облик и провоцируя жертв проявлять самые худшие качества и совершать ужасные поступки.
kuzminaka1993 11 апреля 2024, 14:48
Оценка
Я считаю, что «Отражение тьмы» стоит посмотреть в первую очередь тем зрителям, которые соскучились по реально увлекательному мистическому триллеру и искали что-то стоящее в этом жанре, на что можно было бы смело пойти в кино. Так вот фильм стоящий, интересный, далеко не всегда предсказуемый и местами предельно откровенный. Посмотреть стоит по любому.
11 апреля 2024, 14:48
Сергей Шишкин 11 апреля 2024, 16:59
Ну этот фильм реально сумел произвести на меня впечатление. Поначалу казалось, что все будет довольно предсказуемо, однако сюжет постоянно преподносит сюрпризы и предугадать, чем все тут закончится, было реально невозможно. Я под впечатлением!
11 апреля 2024, 16:59
Киноафиша.инфо 11 апреля 2024, 18:09
в ответ на сообщение Сергей Шишкин от 11 апреля 2024, 16:59
Рады, что фильм пришелся вам по душе!
11 апреля 2024, 18:09
Киноафиша.инфо 11 апреля 2024, 18:09
в ответ на сообщение kuzminaka1993 от 11 апреля 2024, 14:48
Очень интересно было прочесть ваш отзыв о фильме, спасибо большое ☺️
11 апреля 2024, 18:09
dorofeevadi1990 12 апреля 2024, 13:07
Оценка
Смотрели «Отражение тьмы» в кино и фильм понравился. Он основан на легенде про демона, который питается человеческой энергией и точно знает, на что бить, чтобы добиться желаемого. Думаю, вы тоже оцените это кино по достоинству, а то классной мистики не было у нас в прокате давно.
12 апреля 2024, 13:07
Тёма Котов 12 апреля 2024, 23:11
И так снова провал российского кинематографа. Начнём с простого , решил посмотреть данный фильм , так как думал что хуже домового уже не будет ничего. Так вот я ошибся. Изначально смутило , что фильм российский , а режиссёр казах. Далее не понятно зачем русских актёров называют англоязычными именами , в первой четверти фильма парочки рассказывают что приехали СПАСТИ СВОИ ОТНОШЕНИЯ , по причине измен и прочего , начал думать что я смотрю Дом-2. Следующее , локация в фильме так называемый «остров» , какой остров если кругом один сплошной лес , а на дворе зима? Не спорю что присутствует мистика , скримеры , но это данное «произведение искусства» не спасает. Сюжет отвратительный и толком не раскрытый. Актёрская игра такая же отвратительная , самая адекватная так называемая Стейси , которая полетела туда найти сестру-близняшку , другие вообще , один абьюзер , вторую этот абьюзер не удовлетворяет , третий изменяет вечно , четвёртая не может простить эти измены , пятый не может свою девушку от её сестры отличить , а последние вообще в этом всём замешаны. Что не сцена в дальнейшем при просмотре , то абсолютная порнография.\
В общем не хотите тратить зря время и деньги , то даже не ходите на такие «шедевры» \
В очередной раз убеждаюсь , что российское кино деградировало в край.
12 апреля 2024, 23:11
User 12 апреля 2024, 23:25
Оценка
Не страшно, не напряженно, не эротично. Скучно, уныло, бессвязно… трата времени и денег
12 апреля 2024, 23:25
Николай Руденко 15 апреля 2024, 18:43
Оценка
То что надо
15 апреля 2024, 18:43
5.4 Отражение тьмы
Отражение тьмы ужасы, триллер, 2023, Россия
