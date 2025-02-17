Рядовой полицейский Александр Прусаков прилежно служит в родном участке. Но у него есть пристрастие, которое он скрывает от жены Леры и коллег. По ночам он выступает в составе труппы артистов московского травести-клуба. Его отдел получает задание расследовать загадочную гибель одного из полицейских, работавших в нём под прикрытием. У оперативников есть предположение, что в клубе распространяется смертоносный наркотик. Начальство разрабатывает план по внедрению сотрудников в заведение. Александр должен устроиться туда охранником, а его коллега Алексей Сомов — артистом, так как у него единственного есть разряд по бальным танцам. Александр предлагает Сомову поменяться ролями, на что тот с радостью соглашается. Полицейские начинают операцию, но Александр оказывается на грани разоблачения, так как видео с кастинга, в котором он участвовал, может оказаться в руках коллег. А Лера начинает подозревать Александра в измене, обнаружив, что муж покупает женскую одежду, правда, очень больших размеров...