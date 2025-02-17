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Киноафиша Сериалы Трансформер

Трансформер (2025 - 2025)

Transformer 18+
Год выпуска 2025
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 24 минуты
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 3 часа 12 минут

О чем сериал

Рядовой полицейский Александр Прусаков прилежно служит в родном участке. Но у него есть пристрастие, которое он скрывает от жены Леры и коллег. По ночам он выступает в составе труппы артистов московского травести-клуба. Его отдел получает задание расследовать загадочную гибель одного из полицейских, работавших в нём под прикрытием. У оперативников есть предположение, что в клубе распространяется смертоносный наркотик. Начальство разрабатывает план по внедрению сотрудников в заведение. Александр должен устроиться туда охранником, а его коллега Алексей Сомов — артистом, так как у него единственного есть разряд по бальным танцам. Александр предлагает Сомову поменяться ролями, на что тот с радостью соглашается. Полицейские начинают операцию, но Александр оказывается на грани разоблачения, так как видео с кастинга, в котором он участвовал, может оказаться в руках коллег. А Лера начинает подозревать Александра в измене, обнаружив, что муж покупает женскую одежду, правда, очень больших размеров...

В ролях
В ролях
Артур Бесчастный
Артур Бесчастный
Дмитрий Ячевский
Дмитрий Ячевский
Вероника Тимофеева
Вероника Тимофеева
Никита Манец
Никита Манец
Сергей Бесхлебнов
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Трансформер - Сезон 1 Сезон 1
2025, 8 эпизодов
 
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