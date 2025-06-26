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Киноафиша Новости В Санкт-Петербурге прошла встреча с режиссером и актерами сериала «Высокий сезон»

В Санкт-Петербурге прошла встреча с режиссером и актерами сериала «Высокий сезон»

26 июня 2025 16:43
В Санкт-Петербурге прошла встреча с режиссером и актерами сериала «Высокий сезон»

На START и Okko уже доступны четыре эпизода.

Онлайн-кинотеатр START организовал в Санкт-Петербурге презентацию многосерийной экшен-драмы «Высокий сезон», в ходе которой выступили режиссер Стас Иванов и актеры Сергей Горошко, Артур Бесчастный, Сиу Нгуен, Ион Сафта, Дмитрий Савельев. Домом мероприятия стало азиатское бистро IST.

Иванов и члены актерского состава ответили на вопросы гостей и рассказали о том, как проходили съемки во Вьетнаме. При этом главный бармен IST подготовил коктейльную карту, вдохновленную вьетнамской атмосферой сериала. С 26 июня по 24 июля при покупке коктейля из этого специального меню посетители получат промокод для доступа к онлайн-кинотеатру START.

«Высокий сезон» повествует о молодой паре в лице Миши (Павел Попов) и Ани (Анна Завтур), которые отправляются на каникулы во Вьетнам. Курортная идиллия разрушается, когда Аня случайно сталкивается со своим бывшим парнем Сашей Сахаром (Бесчастный), которого считала погибшим. После этого девушка бесследно исчезает. Полиция ничем помочь не может, поэтому Миша решает самостоятельно отыскать возлюбленную. В дальнейшем он оказывается в эпицентре криминала и шальных денег. Сезон включает восемь серий.

Фото: Онлайн-кинотеатр START
Юрий Волошин
Юрий Волошин
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