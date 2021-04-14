«Папа, перестань меня позорить!» — новое американское шоу, снятое в жанре семейной комедии. Работой над сериалом занималась стриминговая платформа Netflix. Одну из главных ролей исполнил известный актер Джейми Фокс. Он играет успешного бизнесмена, владельца популярного косметического бренда. Однако жизнь предпринимателя серьезно меняется после того, как в его дом приезжает дочь-подросток. С появлением энергичной и обаятельной девушки в жизни Брайана начинают происходить всевозможные события, которые по-своему обогащают его спокойный и размеренный уклад, в котором все делается по расписанию.