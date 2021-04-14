Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер к сериалу Папа, перестань меня позорить!
Постер к сериалу Папа, перестань меня позорить!
Постер к сериалу Папа, перестань меня позорить!
Постер к сериалу Папа, перестань меня позорить!
Рейтинги
мало голосов
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов
Оцените
Киноафиша Сериалы Папа, перестань меня позорить!
Папа, перестань меня позорить! (2021 - 2021) Dad Stop Embarrassing Me! 12+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 4 часа 0 минут
О чем сериал

«Папа, перестань меня позорить!» — новое американское шоу, снятое в жанре семейной комедии. Работой над сериалом занималась стриминговая платформа Netflix. Одну из главных ролей исполнил известный актер Джейми Фокс. Он играет успешного бизнесмена, владельца популярного косметического бренда. Однако жизнь предпринимателя серьезно меняется после того, как в его дом приезжает дочь-подросток. С появлением энергичной и обаятельной девушки в жизни Брайана начинают происходить всевозможные события, которые по-своему обогащают его спокойный и размеренный уклад, в котором все делается по расписанию.

Папа, перестань меня позорить! - трейлер первого сезона
Папа, перестань меня позорить!
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Джейми Фокс
Джейми Фокс
Дэвид Алан Грир
Дэвид Алан Грир
Кит Джефферсон
Кит Джефферсон
Хезер Хемменс
Хезер Хемменс
Джонатан Кайт
Джонатан Кайт
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Папа, перестань меня позорить! - Сезон 1 Сезон 1
2021, 8 эпизодов
 
Слушать саундтрек сериала Папа, перестань меня позорить!
Кадры из сериала
Related video
Жестокий урок: как Рязанов поставил на колени народного артиста СССР
Ахнете: вот как изменился пухлощекий Перепечко из «Кадетства»
«Врагу не пожелаешь»: вот о какой драме много лет молчала Заворотнюк
Какой ваш возраст на самом деле? Этот тест любого может застать врасплох!
Не поверите, в чем обвиняли «Спокойной ночи, малыши!»
Олимпийская чемпионка жалуется на маленькую пенсию: «Где-то, наверное, 85-90 тысяч»
Свадебный зал вместо гостиной: иностранцы высмеяли особняк Малышевой
Поплатятся за ошибки молодости: 4 знака Зодиака к старости останутся ни с чем
Что-то не так с русскими детьми: «Ежик в тумане» поразил итальянцев
Опорочили Турцию: какие две ошибки не простили «Великолепному веку»
Сбежавший в США Крамаров умер так, как боялся больше всего
«Кто ей вернет здоровье?»: россиянам напомнили о подвиге Пугачевой
Приложение киноафиши