Киноафиша Персоны Дэвид Алан Грир Награды

Награды и номинации Дэвида Алана Грира

David Alan Grier
Венецианский кинофестиваль 1983 Венецианский кинофестиваль 1983
Best Actor
Победитель
Best Actor
Победитель
