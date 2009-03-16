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Без ансамбля - трейлер
Киноафиша Трейлеры Без ансамбля. Трейлер

Без ансамбля. Трейлер

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Дата публикации: 16 марта 2009
Без ансамбля – Настоящая страсть соединила молодого уличного танцора Томаса Анкласа и прекрасную девушку Меган Уайт. Теперь им предстоит хорошенько подготовиться и попытаться выиграть самый крутой танцевальный конкурс. Вобщем, конец всем мюзиклам!
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4.6 Без ансамбля
Без ансамбля комедия, мюзикл, 2009, США
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