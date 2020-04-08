«Кофе и Карим»: Рецензия Киноафиши

Полицейский Джим Кофи (Эд Хэлмс) затаился неподалеку от жилого дома. Дождавшись, пока в школьный автобус заберется юный Карим, мужчина суетливо спешит к задней двери и поднимается в спальню его матери Ванессы (Тараджи П. Хенсон). У них продолжительный и серьезный роман, но будущий отчим пока не знаком с ее сыном, потому встречается парочка тайком. Джим неуклюж и, в общем-то, вполне метит на статус ходячей катастрофы. Он только залечил свои травмы после развода с женой. Неловко коммуницирует с окружающими. А после задержания бывшего хип-хоп артиста Орландо Джонсона, заделавшегося наркодилером, Кофи упускает преступника: тот без особых проблем освободился от наручников, выбил стекло, выбрался из машины, а после еще ее и угнал. За этот проступок полицейского разжаловали в патрульные. Карим же не может смириться с выбором своей матери. Романтическое утро взрослых он застал, вернувшись за планшетом. Мальчик терпеть не может копов, считая, что присутствие в жизни матери человека в форме только все испортит и может также помешать его карьере гангста-рэпера. Джим вместе с Кофи по нелепости попадают в передрягу, связанную с бизнесом Джонсона, теперь им начертано объединиться и восстановить честное имя Кофи.

Кофе и Карим

Год назад режиссер Майкл Даус использовал формулу бадди-муви в более академическом формате. Неуверенный в себе таксист и полицейский-громила облагораживают друг друга общением, параллельно разгадывая детективное дело. «Кофе и Карим» более вольная для этих границ комедия, она упрощает канон подобных фильмов 80-х и 90-х: вместо расследования — кошки-мышки и нехитрый твист, читаемый с самого начала; мальчишка — самоуверенный матерщинник, а коп — тот самый застенчивый неумеха, в котором проснется мужество. Но, несмотря на режиссерскую небрежность — ритм не выдержан, дубли плохо монтируются друг с другом из-за невнимательности с расположением актеров, — «Кофе и Карим» в силу своей полной свободы действий смешнее, чем предыдущая работа Дауса. Актеры гримасничают, аффектированно изображают кокаиновый приход, громко кричат и не стесняются переигрывать. Реплики то и дело уходят в чистую импровизацию, с экрана звучат разного рода скабрезности, и всем, задействованным в проекте, кривляться только в радость.

Кофе и Карим

Хелмс как титульная звезда самоотверженно держится в своем амплуа во всем правильного парня. Шутки, если отбросить неумелые репризы, обыгрывающие фамилию главного героя, и нескончаемое педалирование темы расовой принадлежности, без преград бьют по всем архетипическим моделям, свойственным бадди-муви. От седобородого наставника до замученных обязательствами преступной роли гангстеров. Впрочем, подобные вольности не нашли отклика у «заокеанской» критики, «Али» оценили куда лояльней. Netflix же продолжает вкладываться в тоску по комедийным победам прошлого и имеет все шансы сформировать у себя не только значительную библиотеку опусов с участием Адама Сэндлера, но и инвестировать в сохранение бадди-муви.

Кофе и Карим

Буквально месяц назад сервис уже выпустил «Правосудие Спенсера», и вместе с «Кофе и Каримом» они могут составить действительно гармоничную пару на вечер выходного дня. Фильм Дауса не претендует даже на победу, он предельно неприметен, но в осознании своей необязательности только выигрывает. «Кофе и Карим» стоит посоветовать поклонникам Эда Хэлмса и любителям, как их называют в просторечии, «хулиганских» комедий. Это абсолютно непродуманная история, несвоевременная для новой этики и просто временами неумело срежиссированная, но ее обаяние искупает, как минимум, возможный осадок от просмотра.

Антон Фомочкин