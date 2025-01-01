Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Персоны Луиза Флетчер Награды

Награды и номинации Луиза Флетчер

Louise Fletcher
Награды и номинации Луиза Флетчер
Оскар 1976 Оскар 1976
Лучшая женская роль
Победитель
Золотой глобус 1976 Золотой глобус 1976
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004 Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996 Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977 BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая женская роль
Победитель
Золотая малина 1987 Золотая малина 1987
Худшая женская роль второго плана
Номинант
На IMDb рейтинг 7,3 и куча позитивных рецензий: этот свежий сериал-детектив по роману Микаэля Ниеми зацепил зрителей
«В джазе только девушки» на втором месте: Variety составил ТОП-100 комедий столетия, и главный сюрприз в том, кто в лидерах
За 10 лет ничего лучше не было: авторы «Очень странных дел» признались, какие сцены любят в сериале больше всего
Оставили с шрамом на лбу, а должны были устранить: Тарантино спас мерзавца Ланду из «Бесславных ублюдков» в самый последний момент
«С закосом под "Шрека"»: любимый в СССР герой мультфильмов перекочевал в аниме — эксперимент японцев вышел спорным
Праздник к нам приходит: в 72 странах мира сейчас смотрят новый фильм от Netflix — это тот самый новогодний ромком «как из 90-х»
В Эфиопии действительно никогда не был: ради роли Баклажана в «Жмурках» актер согласился на авантюру — после фильма карьера пошла в гору
«Тяжелое, но осознанное решение»: семья определилась, что сделают с телом Уиллиса после смерти - традиционных похорон не будет
«Невский-8» обязательно выйдет, но когда? Точную дату не назвали, зато есть прогноз – фанатам он вряд ли понравится
У Ниляй из «Клюквенного щербета» есть веская причина срывать голову под париком: Фейза Дживелек и ее непростой путь к славе
С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше