Луиза Флетчер
Награды
Награды и номинации Луиза Флетчер
Louise Fletcher
О персоне
Фильмография
Новости
Статьи
Награды
Награды и номинации Луиза Флетчер
Оскар 1976
Лучшая женская роль
Победитель
Золотой глобус 1976
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Primetime Emmy Awards 2004
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
Primetime Emmy Awards 1996
Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1977
Лучшая женская роль
Победитель
Золотая малина 1987
Худшая женская роль второго плана
Номинант
