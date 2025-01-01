Меню
Винсент Миннелли
Награды
Награды и номинации Винсента Миннелли
Vincente Minnelli
О персоне
Фильмография
Новости
Награды
Связи
Награды и номинации Винсента Миннелли
Оскар 1959
Лучшая режиссура
Победитель
Оскар 1952
Лучшая режиссура
Номинант
Каннский кинофестиваль 1947
Лучшая музыкальная комедия
Победитель
Каннский кинофестиваль 1960
Золотая пальмовая ветвь
Номинант
Каннский кинофестиваль 1952
Главный приз фестиваля
Номинант
Золотой глобус 1959
Лучший режиссёр
Победитель
Золотой глобус 1957
Лучший режиссёр
Номинант
Золотой глобус 1952
Лучший режиссёр
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Film from any Source
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1953
Golden Lion
Номинант
Венецианский кинофестиваль 1938
Best Foreign Film
Номинант
