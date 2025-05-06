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Моя Африка
Моя Африка
, 2025
Moya Afrika
Россия, ЮАР / приключения / 18+
О фильме
Расписание
Кадры
Персоны
Места съёмок
В ролях
Денис Шведов
Равшана Куркова
Ирина Розанова
Денис Синявский
Ангелина Миримская
Евгений Сидихин
Nat Ramabulana
Thando Maseko
Натаниель Рамабулана
Alisa Konashenkova
Nikita Rodionov
Makar Fomin
Режиссер
Ольга Акатьева
Сценарист
Ольга Данилова
,
Анастасия Волкова
,
Anastasiya Volkova
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Россия / ЮАР
Год выпуска
2025
Производство
Berg Sound, Okapi Production, Wild Locations
Другие названия
Moya Afrika, Моя Африка
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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года
Лучшие российские фильмы
Обновлено 6 мая 2025
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