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Киноафиша Фильмы Моя Африка

Моя Африка

, 2025
Moya Afrika
Россия, ЮАР / приключения / 18+

В ролях

Денис Шведов
Денис Шведов
Равшана Куркова
Равшана Куркова
Ирина Розанова
Ирина Розанова
Денис Синявский
Денис Синявский
Ангелина Миримская
Ангелина Миримская
Евгений Сидихин
Евгений Сидихин
Nat Ramabulana
Thando Maseko
Натаниель Рамабулана
Alisa Konashenkova
Nikita Rodionov
Makar Fomin
Режиссер Ольга Акатьева
Сценарист Ольга Данилова, Анастасия Волкова, Anastasiya Volkova
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Россия / ЮАР
Год выпуска 2025
Производство Berg Sound, Okapi Production, Wild Locations
Другие названия
Moya Afrika, Моя Африка

Рейтинг фильма

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Место в рейтинге
Лучшие фильмы 2025 года  Лучшие российские фильмы 
Обновлено 6 мая 2025

Отзывы о фильме

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