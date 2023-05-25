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Киноафиша Новости Кто не рискует, тот не рожает в трейлере российского комедийного сериала «Бэби-тур»

Кто не рискует, тот не рожает в трейлере российского комедийного сериала «Бэби-тур»

25 мая 2023 12:10
Кто не рискует, тот не рожает в трейлере российского комедийного сериала «Бэби-тур»

Шоу от создателя «Дылд» и «Ивановы-Ивановы» стартует в следующий четверг.

Онлайн-кинотеатр KION выпустил трейлер комедийного сериала «Бэби-тур». Ведущие роли в шоу исполнили Анастасия Попова, Анна Котова, Лина Миримская и Мария Осипова. Кроме того, в проекте снялся знаменитый хореограф Егор Дружинин.

Действие разворачивается в 2008 году. Главные героини — работницы птицефабрики поселка Ливни, отчаянно ищущие способ материально улучшить свою жизнь. Однажды Зинаида (Попова), торгующая косметикой в качестве подработки, узнает от клиентки один интересный факт: дети, рожденные в США, автоматически получают американское гражданство. Героиня рассказывает об этом Тане (Миримская), Геле (Котова) и Кире (Осипова), после чего у женщин созревает хитрый план: вместе забеременеть и скинуться на бэби-тур, чтобы в будущем получить иностранный паспорт. Они начинают всеми силами собирать деньги, необходимые им для реализации этой авантюры, а также искать потенциальных отцов для своих будущих детей. Однако далеко не вся мужская часть Ливней оказывается рада этой затее.

Режиссером выступил Федор Стуков, ранее работавший над комедиями «Дылды» и «Ивановы-Ивановы». Сценарий написал автор картин «Медея» и «Жить» Василий Сигарев. Ранее проект был представлен зрителям на фестивале проектов стриминговых сервисов Original+, где получил призы в категориях «Оригинальная актриса» и «Оригинальный сценарий», а также был удостоен диплома «Специальный приз от жюри СМИ».

Премьера «Бэби-тура» состоится на KION 1 июня.

Фото: Онлайн-кинотеатр KION
Михаил Кручинин
Михаил Кручинин
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