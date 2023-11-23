Девушки рулят автобизнесом и мужиками в трейлере второго сезона сериала «Сестры»

Онлайн-кинотеатр START выпустил трейлер нового сезона комедийного сериала «Сестры», в котором продолжатся приключения героинь Анны Котовой, Ангелины Стречиной и Лины Миримской, унаследовавших от своего отца автосервис в провинциальном городке. Премьера на стриминге состоится 12 декабря, после новые 13 серий выйдут на телеканале СТС.

Во втором сезоне Маше, Ире и Оле предстоит преодолевать новые препятствия на пути к своему счастью, попутно узнавая массу нового. Например, сестры побывают на секс-вечеринке, а героине Котовой доведется смотреть порно в VR-очках. Впрочем, тематика нового сезона не ограничивается только сексом. Сестры продолжат решать семейные проблемы и продолжат адаптироваться к традиционно мужскому бизнесу.

Ира погружена в роман с Ильей (Артем Ткаченко), но внезапно в город прибывает его экс-супруга. После развода с мужем Маша стремится заново обрести себя и найти подходящего мужчину. Оле же предстоит выбирать между Игорем (Антон Филипенко) и еще одним мужчиной.

Режиссером второго сезона выступает Илья Силаев. В актерский состав также вошли Янина Студилина, Маша Лобанова, Николай Шрайбер и другие.