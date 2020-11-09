Гениальный ученый Михаил Рубин попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией. Но внезапно Рубина освобождают: его лучший друг и коллега Кирилл Муромцев рекомендовал Михаила в секретный проект по созданию советской атомной бомбы, и кандидатура физика была утверждена академиком Курчатовым. Михаил возвращается в Москву и узнает, что пока он был в лагере, его невеста Анна Галеева успела стать женой Кирилла. Чтобы выполнить задание государства, молодым ученым придется работать вместе, несмотря на личную драму.