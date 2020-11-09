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Киноафиша Сериалы Бомба

Бомба (2020 - 2020)

Bomba 18+
Год выпуска 2020
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 55 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 7 часов 20 минут

О чем сериал

Гениальный ученый Михаил Рубин попадает в лагерь из-за личного конфликта с наркомом Берией. Но внезапно Рубина освобождают: его лучший друг и коллега Кирилл Муромцев рекомендовал Михаила в секретный проект по созданию советской атомной бомбы, и кандидатура физика была утверждена академиком Курчатовым. Михаил возвращается в Москву и узнает, что пока он был в лагере, его невеста Анна Галеева успела стать женой Кирилла. Чтобы выполнить задание государства, молодым ученым придется работать вместе, несмотря на личную драму.

В ролях
В ролях
Евгений Ткачук
Евгений Ткачук
Виктор Добронравов
Виктор Добронравов
Евгения Брик
Евгения Брик
Ольга Смирнова
Ольга Смирнова
Михаил Хмуров
Михаил Хмуров
Андрей Смелов
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

5.9
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Место в рейтинге
В общем рейтинге  В жанре «драма»  В сериалах России  В сериалах 2020 года 
Сезоны
Бомба - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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Кадры из сериала
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