Марек Кондрат Marek Kondrat
Марек Кондрат

Marek Kondrat

Дата рождения
18 октября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой

Популярные фильмы

День психа 8.1
День психа (2002)
Псы 7.6
Псы (1992)
Киллер 7.5
Киллер (1997)

Фильмография Марек Кондрат

Жанр
Год
Великая Варшавская 6.3
Великая Варшавская Wielka Warszawska
драма 2025, Польша
Смотреть трейлер
Убей это и покинь город 6.5
Убей это и покинь город Zabij to i wyjedź z tego miasta / Kill It and Leave This Town
драма, анимация 2020, Польша
Каждый из нас Христос 7.2
Каждый из нас Христос Wszyscy jestesmy Chrystusami
драма 2006, Польша
День психа 8.1
День психа Dzien swira
комедия, драма, мелодрама 2002, Польша
Огнем и мечом 7
Огнем и мечом Ogniem i mieczem
приключения, драма, исторический 1999, Польша
Киллер 2 6.7
Киллер 2 Kiler-ów 2-óch
комедия, криминал 1999, Польша
Пан Тадеуш 6.1
Пан Тадеуш Pan Tadeusz
драма, исторический, мелодрама 1999, Польша / Франция
Золото дезертиров 4.8
Золото дезертиров Zloto dezerterów
боевик, комедия, семейный 1998, Польша
Киллер 7.5
Киллер Kiler
боевик, комедия, криминал 1997, Польша
6.4
Дьявольское образование Diabelska edukacja / Devilish Education
короткометражный, эротика 1995, Германия / Польша
Полковник Квятковский 7.1
Полковник Квятковский Pulkownik Kwiatkowski
комедия, военный 1995, Польша
Псы 7.6
Псы Psy
боевик, криминал, драма 1992, Польша
Лава 6.8
Лава Lawa. Opowiesc o 'Dziadach' Adama Mickiewicza
драма, исторический, детектив 1989, Польша
Императорско-королевские дезертиры 7.3
Императорско-королевские дезертиры C.K. dezerterzy
военный, комедия, приключения 1986, Венгрия / Польша
Без конца 7.4
Без конца Bez konca
драма, мелодрама 1985, Польша
Женщина в шляпе 6.8
Женщина в шляпе Kobieta w kapeluszu
драма 1985, Польша
The House of Fools 6.4
The House of Fools Dom wariatów
комедия, драма 1985, Польша
Shivers 6.9
Shivers Dreszcze
драма, исторический 1981, Польша
Детские вопросы 6.8
Детские вопросы Dziecinne pytania
драма, мелодрама 1981, Польша
Урок на мертвом языке 6.4
Урок на мертвом языке Lekcja martwego jezyka
драма, военный 1979, Польша
Комната с видом на море 7.3
Комната с видом на море Pokój z widokiem na morze
драма 1978, Польша
Дело Горгоны 7.1
Дело Горгоны Sprawa Gorgonowej
криминал, драма, детектив 1977, Польша
6.2
Полоса тени Smuga cienia
драма 1976, Великобритания / Польша
Отель «Пацифик» 7.2
Отель «Пацифик» Zaklete rewiry
драма 1975, Чехословакия / Польша
Показать еще
