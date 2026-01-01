Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Марек Кондрат
Марек Кондрат
Marek Kondrat
Дата рождения
18 октября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр, Комедийный актёр, Романтический герой
Популярные фильмы
8.1
День психа
(2002)
7.6
Псы
(1992)
7.5
Киллер
(1997)
Фильмография Марек Кондрат
25
Фильмы
25
Актер
25
6.3
Великая Варшавская
Wielka Warszawska
драма
2025, Польша
Смотреть трейлер
6.5
Убей это и покинь город
Zabij to i wyjedź z tego miasta / Kill It and Leave This Town
драма, анимация
2020, Польша
7.2
Каждый из нас Христос
Wszyscy jestesmy Chrystusami
драма
2006, Польша
8.1
День психа
Dzien swira
комедия, драма, мелодрама
2002, Польша
7
Огнем и мечом
Ogniem i mieczem
приключения, драма, исторический
1999, Польша
6.7
Киллер 2
Kiler-ów 2-óch
комедия, криминал
1999, Польша
6.1
Пан Тадеуш
Pan Tadeusz
драма, исторический, мелодрама
1999, Польша / Франция
4.8
Золото дезертиров
Zloto dezerterów
боевик, комедия, семейный
1998, Польша
7.5
Киллер
Kiler
боевик, комедия, криминал
1997, Польша
6.4
Дьявольское образование
Diabelska edukacja / Devilish Education
короткометражный, эротика
1995, Германия / Польша
7.1
Полковник Квятковский
Pulkownik Kwiatkowski
комедия, военный
1995, Польша
7.6
Псы
Psy
боевик, криминал, драма
1992, Польша
6.8
Лава
Lawa. Opowiesc o 'Dziadach' Adama Mickiewicza
драма, исторический, детектив
1989, Польша
7.3
Императорско-королевские дезертиры
C.K. dezerterzy
военный, комедия, приключения
1986, Венгрия / Польша
7.4
Без конца
Bez konca
драма, мелодрама
1985, Польша
6.8
Женщина в шляпе
Kobieta w kapeluszu
драма
1985, Польша
6.4
The House of Fools
Dom wariatów
комедия, драма
1985, Польша
6.9
Shivers
Dreszcze
драма, исторический
1981, Польша
6.8
Детские вопросы
Dziecinne pytania
драма, мелодрама
1981, Польша
6.4
Урок на мертвом языке
Lekcja martwego jezyka
драма, военный
1979, Польша
7.3
Комната с видом на море
Pokój z widokiem na morze
драма
1978, Польша
7.1
Дело Горгоны
Sprawa Gorgonowej
криминал, драма, детектив
1977, Польша
6.2
Полоса тени
Smuga cienia
драма
1976, Великобритания / Польша
7.2
Отель «Пацифик»
Zaklete rewiry
драма
1975, Чехословакия / Польша
