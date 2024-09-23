Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Минхун
1 постер
Киноафиша Фильмы Минхун

Минхун

Minghun 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

После внезапной смерти своей дочери Юрек и его китайский тесть Бен отправляются в метафорическое путешествие, чтобы найти идеального покойного мужа для Марыси и совершить забытый конфуцианский ритуал под названием Минхун. В ходе своих поисков они переступают границы дозволенного и попадают в нелепые неприятности, но в то же время открывают для себя то, что действительно важно. Благодаря этому опыту они оба переживают второе рождение, которое возвращает им веру в любовь и смысл жизни.

Минхун - trailer
Минхун  trailer
Страна Польша
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 2024
Премьера онлайн 29 марта 2025
Премьера в мире 23 сентября 2024
Дата выхода
29 ноября 2024 Польша
Бюджет $3 000 000
Сборы в мире $98 611
Производство Wonder Films, Canal+ Polska, Gdanski Fundusz Filmowy
Другие названия
Minghun
Режиссер
Ян П. Матушинский
В ролях
Марцин Дороциньский
Марцин Дороциньский
Daxing Zhang
Natalia Bui
Ewelina Starejki
Виктория Городецка
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.1 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Трейлеры фильма Все трейлеры
Минхун - trailer
Минхун Trailer
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Тарантино выбрал лучший фильм 2010-х: «Интерстеллар» и «Начало» мимо — у Нолана выделил другую ленту
На все 6 вопросов ответят только те, кто пересмотрел «Любовь и голуби» больше 10 раз: проверьте себя, я споткнулась на втором же
Мама-Кошка из «Трех котов» не покупает сырные палочки в забегаловках: готовит дома за 15 минут — рецепт
10 мини-сериалов, которые можно посмотреть за 1 день (у каждого – редчайшая 100% оценка)
Собрал $631 млн и номинации на «Оскар»: теперь создатели «Формулы-1» задумались о втором фильме
Ну, голубчики, давайте тест: за 40 секунд узнаем, помните ли вы лучшие серии «Маши и Медведя» – взрослые не ответят и на 4/8
Отзывы неоднозначные, но рейтинг приятно удивляет: чего зрителям ждать от сериала «Берлинская жара»
Только «Первый отдел» в России смотрят чаще, чем этот новый российский детектив: 0 больших звезд, 100% напряжения
В «17 мгновениях весны» нельзя было показывать руки Штирлица: по ним Мюллер легко бы выследит шпиона
За что главного интригана Вестероса прозвали Мизинцем: причина кроется не в пальцах, а в его родовом замке
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше