После внезапной смерти своей дочери Юрек и его китайский тесть Бен отправляются в метафорическое путешествие, чтобы найти идеального покойного мужа для Марыси и совершить забытый конфуцианский ритуал под названием Минхун. В ходе своих поисков они переступают границы дозволенного и попадают в нелепые неприятности, но в то же время открывают для себя то, что действительно важно. Благодаря этому опыту они оба переживают второе рождение, которое возвращает им веру в любовь и смысл жизни.