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Постер к сериалу Викинги: Вальхалла
Постер к сериалу Викинги: Вальхалла
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Киноафиша Сериалы Викинги: Вальхалла
Викинги: Вальхалла (2022 - …) Vikings: Valhalla 18+
Год выпуска 2022
Страна США/Ирландия/Канада
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 55 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 7 часов 20 минут
О чем сериал

Действие американского историко-драматического сериала «Викинги: Вальхалла» начнется через сотню лет после времен заката эпохи викингов. Когда английский король Эдуард Исповедник погиб, внешнеполитическая ситуация усугубилась: на корону Британии стали претендовать герцог Нормандии и норвежский король. Они ведут подготовку к нападению. Лейф Эрикссон, который родился в Исландии, но ранние годы жизни провел в Гренландии, на морском судне пересекает Атлантику. Его сводная сестра воюет с христианством.

Викинги: Вальхалла - дублированный трейлер первого сезона
Викинги: Вальхалла
дублированный трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Джеб Стюарт
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Поллианна МакИнтош
Поллианна МакИнтош Queen Ælfgifu
Лаура Берлин Emma of Normandy
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон
Йоуханнес Хейкьюр Йоуханнессон Olaf Haraldson
Дэвид Оукс
Дэвид Оукс Earl Godwin
Сэм Корлетт Leif Erikkson
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Викинги: Вальхалла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Викинги: Вальхалла - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Викинги: Вальхалла - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Новости о сериале
Netflix продлил сериал «Викинги: Вальхалла» сразу на два сезона
Netflix продлил сериал «Викинги: Вальхалла» сразу на два сезона
О чем новый сериал «Викинги: Вальхалла» и стоит ли его смотреть?
О чем новый сериал «Викинги: Вальхалла» и стоит ли его смотреть?
Мужество, кровь, слава: Netflix выпустил расширенный трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»
Мужество, кровь, слава: Netflix выпустил расширенный трейлер сериала «Викинги: Вальхалла»
Слушать саундтрек сериала Викинги: Вальхалла
Кадры из сериала
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