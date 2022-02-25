Действие американского историко-драматического сериала «Викинги: Вальхалла» начнется через сотню лет после времен заката эпохи викингов. Когда английский король Эдуард Исповедник погиб, внешнеполитическая ситуация усугубилась: на корону Британии стали претендовать герцог Нормандии и норвежский король. Они ведут подготовку к нападению. Лейф Эрикссон, который родился в Исландии, но ранние годы жизни провел в Гренландии, на морском судне пересекает Атлантику. Его сводная сестра воюет с христианством.