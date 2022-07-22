«Певица на всю голову»: Рецензия Киноафиши
Милый ромком о любви к опере, у которого мог бы быть слоган carpe diem — «лови момент».
На сцене в декорациях осенних деревьев выступает оперная певица в нарядном платье. В зале сидит молодая пара: она смотрит с восхищением и представляет себя на месте той счастливицы с бархатным голосом, а он (как это часто бывает) тихо дремлет у нее на плече. При виде роскошной постановки в голове у Милли (Даниэль Макдональд) что-то щелкает, и она решает стать оперной певицей. При этом девушка отказывается от новой почетной должности, комфорта и оставляет симпатичного бойфренда Чарли (Шазад Латиф) — к тому же ее начальника — без ценного сотрудника и партнера по жизни в лице себя. Все это — мечты какой-то другой женщины, но точно не Милли, которая грезит о большой сцене и победе на конкурсе «Голос оперы».
Единственный человек, который может ей помочь, — довольно эксцентричная дама Меган Джеффри-Бишоп (Джоанна Ламли). Но бывшая оперная дива живет в глубинке — на ферме в Драмбакине, Шотландия, подаренной ей поклонницей после «Тоски». Так что Милли придется брать у нее уроки пения в этой глуши, поселившись в единственном в здешних местах пабе-отеле «Грязная свинья». И это, конечно, если несгибаемая леди возьмет ее в ученицы. В арсенале Меган садистские методы вроде удушения, захвата языка и ежедневной порции оскорблений. А еще строгие правила: не выпивать, не принимать гостей, ведь «оперные певцы должны страдать», как говорит Бишоп. Там же Милли встречает сантехника, повара и певца в одном флаконе по имени Макс (Хью Скиннер). Он тоже занимается с Бишоп, готовится к выступлению на конкурсе и совсем не рад возникшей на горизонте конкурентке.
«Певица на всю голову» австралийского режиссера Бена Луина — далеко не первый фильм, который признается в любви опере в комедийном жанре. «Примадонна» с Мэрил Стрип и Хью Грантом, «Маргарита», «Мечты сбываются», маленькая новелла из «Римских приключений» Вуди Аллена и другие комедии уже рассказывали истории о том, как талантливые (и не очень) герои из других сфер мечтали стать певцами. Реже выходили фильмы с похожим сюжетом в жанре ромкома. Вспоминается, пожалуй, только «Да, Джорджио» с несостоявшейся попыткой тенора Лучано Паваротти стать звездой киноэкранов. Опера и романтическая комедия, которые не всегда хорошо сочетаются в кадре, на этот раз гармонично объединились, чтобы сразить зрителей нежностью, красивым вокалом и убедительной любовной историей.
И хотя наши продюсеры решили использовать референс «Красотке на всю голову», исходя из жанра и полноватой актрисы, выбранной для главной роли, Falling for Figaro — серьезнее и интереснее. Он о предназначении человека, а не просто о принятии своих внешних данных. Изначально уверенная в себе и в своем таланте героиня может легко сказать своему парню: «Поднимешь бокал и выпьешь за мой успех — или катись к чертям собачьим». И предел мечтаний для героини — не ресепшен в редакции любимого глянца, а исполнение оперных арий минимум в Ла Скале.
В приятном для слуха фильме легко поддаться очарованию главных героев и предсказуемых сюжетных твистов, из-за которых зрителю уютно и тепло. Химия между героями Макдональд и Скиннера особенно умиляет во время их репетиций и дуэтных партий. Еще интереснее следить за их диалогами и самоанализом. Милли не возражает против издевательств Меган, ведь ей самой движет «непреодолимая страсть к трагедии». Подобный сценарий нужен всем мечтателям, и стоит сказать, что к идее следовать своему зову сердца создатели картины относятся с большим трепетом и уважением. Такое кино, в котором люди не боятся рисковать во имя собственного счастья, просто необходимо в нашем нестабильном мире.
Бен Луин хочет показать, что опера может быть для всех. Для бывших офисных клерков вроде Милли, которые готовы выкладывать целое состояние, чтобы научиться петь. И в то же время для парней из рабочего класса вроде Макса, неспособных оплачивать дорогие уроки, но работающих на учителя. Опера здесь — не просто симпатичная обертка для развития истории, но значимая часть нарратива, занимающая почти столько же экранного времени, сколько и любовные перипетии. Композитором в фильме выступил Цезари Скубижевски. В сценах звучат лучшие оперные хиты Пуччини, Верди, Моцарта, Доницетти. Их композиции исполняют виртуозные австралийские певцы Стейси Аллом и Натана Лея, которые подарили свои голоса Макдональд и Скиннеру. Вы услышите музыку из «Севильского цирюльника», «Женитьбы Фигаро», «Дон Жуана», «Ромео и Джульетты», «Травиаты» и «Кармен».
Фильм о большой страсти к искусству и внутренней реализованности буквально сочится позитивом. Картина работает как мантра и рассказывает о том, что никогда не поздно все изменить. «Певица на всю голову» как минимум влюбляет в оперу и пробуждает сильное желание купить парочку билетов в театр. А как максимум — уйти с нелюбимой работы ради того, чтобы достать из себя глубоко зарытые таланты и осуществить мечту. Самое время вспомнить обо всех своих гештальтах и сходить в кино.