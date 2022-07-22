«Певица на всю голову»: Рецензия Киноафиши

На сцене в декорациях осенних деревьев выступает оперная певица в нарядном платье. В зале сидит молодая пара: она смотрит с восхищением и представляет себя на месте той счастливицы с бархатным голосом, а он (как это часто бывает) тихо дремлет у нее на плече. При виде роскошной постановки в голове у Милли (Даниэль Макдональд) что-то щелкает, и она решает стать оперной певицей. При этом девушка отказывается от новой почетной должности, комфорта и оставляет симпатичного бойфренда Чарли (Шазад Латиф) — к тому же ее начальника — без ценного сотрудника и партнера по жизни в лице себя. Все это — мечты какой-то другой женщины, но точно не Милли, которая грезит о большой сцене и победе на конкурсе «Голос оперы».

Единственный человек, который может ей помочь, — довольно эксцентричная дама Меган Джеффри-Бишоп (Джоанна Ламли). Но бывшая оперная дива живет в глубинке — на ферме в Драмбакине, Шотландия, подаренной ей поклонницей после «Тоски». Так что Милли придется брать у нее уроки пения в этой глуши, поселившись в единственном в здешних местах пабе-отеле «Грязная свинья». И это, конечно, если несгибаемая леди возьмет ее в ученицы. В арсенале Меган садистские методы вроде удушения, захвата языка и ежедневной порции оскорблений. А еще строгие правила: не выпивать, не принимать гостей, ведь «оперные певцы должны страдать», как говорит Бишоп. Там же Милли встречает сантехника, повара и певца в одном флаконе по имени Макс (Хью Скиннер). Он тоже занимается с Бишоп, готовится к выступлению на конкурсе и совсем не рад возникшей на горизонте конкурентке.

«Певица на всю голову» австралийского режиссера Бена Луина — далеко не первый фильм, который признается в любви опере в комедийном жанре. «Примадонна» с Мэрил Стрип и Хью Грантом, «Маргарита», «Мечты сбываются», маленькая новелла из «Римских приключений» Вуди Аллена и другие комедии уже рассказывали истории о том, как талантливые (и не очень) герои из других сфер мечтали стать певцами. Реже выходили фильмы с похожим сюжетом в жанре ромкома. Вспоминается, пожалуй, только «Да, Джорджио» с несостоявшейся попыткой тенора Лучано Паваротти стать звездой киноэкранов. Опера и романтическая комедия, которые не всегда хорошо сочетаются в кадре, на этот раз гармонично объединились, чтобы сразить зрителей нежностью, красивым вокалом и убедительной любовной историей.

Певица на всю голову

И хотя наши продюсеры решили использовать референс «Красотке на всю голову», исходя из жанра и полноватой актрисы, выбранной для главной роли, Falling for Figaro — серьезнее и интереснее. Он о предназначении человека, а не просто о принятии своих внешних данных. Изначально уверенная в себе и в своем таланте героиня может легко сказать своему парню: «Поднимешь бокал и выпьешь за мой успех — или катись к чертям собачьим». И предел мечтаний для героини — не ресепшен в редакции любимого глянца, а исполнение оперных арий минимум в Ла Скале.

В приятном для слуха фильме легко поддаться очарованию главных героев и предсказуемых сюжетных твистов, из-за которых зрителю уютно и тепло. Химия между героями Макдональд и Скиннера особенно умиляет во время их репетиций и дуэтных партий. Еще интереснее следить за их диалогами и самоанализом. Милли не возражает против издевательств Меган, ведь ей самой движет «непреодолимая страсть к трагедии». Подобный сценарий нужен всем мечтателям, и стоит сказать, что к идее следовать своему зову сердца создатели картины относятся с большим трепетом и уважением. Такое кино, в котором люди не боятся рисковать во имя собственного счастья, просто необходимо в нашем нестабильном мире.

Певица на всю голову

Бен Луин хочет показать, что опера может быть для всех. Для бывших офисных клерков вроде Милли, которые готовы выкладывать целое состояние, чтобы научиться петь. И в то же время для парней из рабочего класса вроде Макса, неспособных оплачивать дорогие уроки, но работающих на учителя. Опера здесь — не просто симпатичная обертка для развития истории, но значимая часть нарратива, занимающая почти столько же экранного времени, сколько и любовные перипетии. Композитором в фильме выступил Цезари Скубижевски. В сценах звучат лучшие оперные хиты Пуччини, Верди, Моцарта, Доницетти. Их композиции исполняют виртуозные австралийские певцы Стейси Аллом и Натана Лея, которые подарили свои голоса Макдональд и Скиннеру. Вы услышите музыку из «Севильского цирюльника», «Женитьбы Фигаро», «Дон Жуана», «Ромео и Джульетты», «Травиаты» и «Кармен».

Фильм о большой страсти к искусству и внутренней реализованности буквально сочится позитивом. Картина работает как мантра и рассказывает о том, что никогда не поздно все изменить. «Певица на всю голову» как минимум влюбляет в оперу и пробуждает сильное желание купить парочку билетов в театр. А как максимум — уйти с нелюбимой работы ради того, чтобы достать из себя глубоко зарытые таланты и осуществить мечту. Самое время вспомнить обо всех своих гештальтах и сходить в кино.