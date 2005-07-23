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Постер фильма Что за мужчина без усов?
7.1
Что за мужчина без усов? - Трейлер
Киноафиша Фильмы Что за мужчина без усов?
7.1

Что за мужчина без усов?

, 2005
Sto je muskarac bez brkova?
Хорватия / комедия, драма, мелодрама / 18+
Трейлеры
Постер фильма Что за мужчина без усов?
7.1
Что за мужчина без усов? - Трейлер
Что за мужчина без усов?  Трейлер

О фильме

Молодая вдова и пожилой вдовец вместе со священником из обанкротившегося прихода пытаются приспособиться к послевоенной обстановке со всеми ее предрассудками, иллюзиями и неприятным менталитетом. Романтическая комедия, разворачивающаяся на фоне сурового пейзажа, повествует о женщине, влюбившейся в местного священника. Он в свою очередь не может принять решение, что для него важнее любовь или церковь, пока определенные обстоятельства не заставляют его сделать свой выбор.

В ролях

Зринка Цвитешич
Зринка Цвитешич
Tatjana
Леон Лючев
General Ivica
Иво Грегуревич
Роберт Угрина
Miljenko
Мария Скаричич
Ljubica
Илия Зовко
Jure
Jelena Lopatic
Ивица Видович
Боян Наводжец
Nada Gacesic-Livakovic
Крешимир Микич
Крешимир Микич
Стоян Матавуль
Режиссер Хрвое Хрибар
Сценарист Ante Tomic, Ренато Баретич, Хрвое Хрибар, Ivica Ivanisevic
Композитор Tamara Obrovac
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Хорватия
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 23 июля 2005
Дата выхода
23 июля 2005 Хорватия
Производство FIZ d.o.o., Hrvatska Radiotelevizija (HRT), Hrvatski Filmski Savez (HFS)
Другие названия
Sto je muskarac bez brkova?, What Is a Man Without a Moustache?, Što je muškarac bez brkova, Czym jest mężczyzna bez wąsów?, Mit ér a férfi bajusz nélkül?, Was ist ein Mann ohne Schnäuzer?, Τι είναι ένας άντρας χωρίς μουστάκι;, Что за мужчина без усов?, Czym jest mezczyzna bez wasów?

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
7.1 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Трейлеры фильма

Все трейлеры
Что за мужчина без усов? - Трейлер
Что за мужчина без усов? Трейлер
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Отзывы о фильме

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