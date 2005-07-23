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Молодая вдова и пожилой вдовец вместе со священником из обанкротившегося прихода пытаются приспособиться к послевоенной обстановке со всеми ее предрассудками, иллюзиями и неприятным менталитетом. Романтическая комедия, разворачивающаяся на фоне сурового пейзажа, повествует о женщине, влюбившейся в местного священника. Он в свою очередь не может принять решение, что для него важнее любовь или церковь, пока определенные обстоятельства не заставляют его сделать свой выбор.
|23 июля 2005
|Хорватия