Вышел трейлер безумной комедии «Телесные игры 2» с Джошем Дюамелем

Компания Paramount поделилась трейлером фильма «Телесные игры 2», который является продолжением сумасбродной комедии «Телесные игры» (2019). К своим ролям в сиквеле вернулись Джош Дюамель («Бандит»), Ник Свардсон («Сэнди Уэкслер»), Дэн Баккедаль («Игрушка для взрослых»), Джеймс Родэй («Миллион мелочей») и Кевин Диллон («В эфире»).

По сюжету, Дарфи (Дэкс Шепард) неожиданно умирает. Оплакивая уход своего друга, Боб (Дюамель) и его приятели решают найти особое место для того, чтобы развеять прах Дарфи. Недолго подумав, команда понимает, что на всей Земле есть лишь один уголок, который может быть удостоен этой чести — Харрисон, где они вместе пережили невероятные приключения, показанные в оригинальном фильме. Герои прибывают на место в самый разгар весенних каникул и сразу же начинают кутить, пытаясь вписаться в сумасшедшие молодежные тусовки. Когда веселье выходит из-под контроля, они вновь оказываются втянуты в череду опасных игр, призванных определить пределы их возможностей.

Режиссером фильма выступил сам Дюамель, который также является постановщиком оригинальных «Телесных игр». Первая часть получила крайне негативные отзывы от критиков: в настоящее время ее средний балл одобрения от прессы на агрегаторе Rotten Tomatoes составляет всего 16%. Широкая аудитория оценила картину в 67%, а ее сборы по всему миру составили $852 тыс.

Премьера «Телесных игр 2» состоится 19 мая. Лента также выйдет на цифровых платформах 2 июня.