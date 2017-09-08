«Брюс Ли: Рождение дракона»: Рецензия Киноафиши

Другой взгляд на Брюса Ли

Мастера Чайна-тауна недовольны тем, что Брюс Ли основал школу боевых искусств и обучает жителей Сан-Франциско секретам кунг-фу. Дескать, боятся, что у американцев преимущество в силе и росте по сравнению с ними, да и в общем это как-то не правильно. Слухи доходят до самого Брюса Ли; как раз в это же время Вон Джек Ман покидает Шаолиньский монастырь и приезжает в США преподавать боевые искусства. По мнению молодого и горячего мастера вин чуня, все не просто так и монах прибыл по его душу: он бросает ему вызов на поединок, который впоследствии стал легендарным. Именно после него Брюс Ли задумался о том, как сделать свои навыки еще эффективнее и изобрел метод «джит кун-до» предназначенный больше для уличных боев. По одной из версий Брюс Ли основал данный стиль на основе Биколано, филлипинского единоборства, возникшего путем усовершенствования Китайского ушу.

Кадр из фильма «Брюс Ли: Рождение Дракона»

Этот байопик о Брюсе Ли, видимо, по мнению режиссера Джорджа Нолфи, должен был произвести фурор: он вновь возродил к жизни былую легенду восточных единоборств, человека, с чьим именем ассоциировалось кунг-фу для всех, заставших 80-е года. Ну а для того чтобы претендовать на некоторую достоверность и историческую значимость, Нолфи пригласил на роль консультанта самого Вон Джек Мана, пережившего своего соперника и сумевшего наконец-то взять реванш за давний проигрыш, пусть и на экране. Согласно бытовавшему ранее мнению, это он бросил вызов Брюсу Ли, чтобы прославиться, но бесславно проиграл, более того, бросился наутек. А задуматься об усовершенствовании собственного стиля Брюса заставили не его наставления, а то, что бой длился целых три минуты вместо трех секунд. Данный факт хорошо ложился в несколько мифологизированный образ мастера единоборств и по понятным причинам не очень нравился его противнику.

Кадр из фильма «Брюс Ли: Рождение Дракона»

Вот и получилось, что «Брюс Ли: Рождение Дракона» - история, так сказать, с несколько альтернативным взглядом на бой между Брюсом Ли и Вон Джек Маном. Начать с того, что повествование в меньшей степени опирается на самого Брюса Ли, больше концентрируясь на Стиве МакКи (Билли Магнуссен) и Вон Джек Мана (Ся Юй). Это в чем-то неплохо: по крайней мере, фильм отличается от остальных двенадцати байопиков. Концентрирование на определенной вехе в жизни легенды кинематографа позволило Нолфи оттенить самого Брюса двумя параллельными сюжетами, показать своих персонажей с другой стороны. Тем не менее, образ Брюса Ли все равно остался несколько идеализированным: слишком уж он в своей остроте и скорости на решения, юношеском запале и максимализме доходит до крайностей.

Кадр из фильма «Брюс Ли: Рождение Дракона»

Сопряжение американской и китайской культуры должно было дать Нолфи дополнительное пространство для действий, предоставив режиссеру возможность развернуться еще и на почве кросс-культурного анализа двух разных наций. Но режиссер воспользовался этим лишь отчасти. «Брюс Ли: Рождение Дракона» оказался сосредоточием голливудских стереотипов о восточных единоборствах и их мастерах, уступая по возможной культурологической значимости той же «Великой стене» Чжана Имоу. Может быть, все еще дело в том, что фильм про китайца доверили снять американскому режиссеру, решение которого отдать главную роль Филипу Нг вызвало волну недовольства среди почитателей Брюса: из всех похожих друг на друга азиатов выбрать именно того, кто совершенно точно не похож даже на европейский взгляд!

Кадр из фильма «Брюс Ли: Рождение Дракона»

Впрочем, фильм не лишен своих плюсов: плавно развивающийся сюжет, который объективно прописан довольно неплохо для своего жанра и в достаточной мере раскрывает тему как самих трех главных персонажей, так и восточных единоборств, китайской культуры в Америке и проблемы поиска своего пути. Зрелищные бои в лучших традициях самого Брюса, экшн, любовная и философские линии дополняют основной нарратив. Для непритязательной компании молодых людей, не смотревших фильмов с Брюсом Ли данное произведение будет в самый раз. Что до фанатов – то им остается утешаться тем, что отчетливо ощущаемая рука Вон Джек Мана, явно приложившего ее к сценарию, тоже своего рода прикосновение к реалиям того времени.

Потапова Галина

Фильм в российском прокате с 7 сентября 2017 года

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