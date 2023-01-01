Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Идентификация женщины Идентификация женщины
Киноафиша Фильмы Идентификация женщины
Identificazione Di Una Donna

Идентификация женщины, 1982

1982 / Италия / Франция
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
4.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 2 часа 8 минут
Год выпуска 1982
Премьера в мире 21 октября 1982
Режиссер
Микеланджело Антониони
Микеланджело Антониони
В ролях
Томас Милиан
Даниэла Сильверио
Кристин Буассон
Лара Вендел
Вероника Лазар
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Тайна Обервальда
Тайна Обервальда (1981)
6.3333335
Затмение
Затмение (1962)
6.714286
Крик
Крик (1957)
6.2
Дама без камелий
Дама без камелий (1953)
7.071429
Приключение
Приключение (1960)
7.230769
Профессия: репортер
Профессия: репортер (1975)
7.5384617
Эрос
Эрос (2004)
5.6
За облаками
За облаками (1995)
7.1
Красная пустыня
Красная пустыня (1964)
6.5
Ночь
Ночь (1961)
8.4
Хроника одной любви
Хроника одной любви (1950)
6.5833335
Ты и я
Ты и я (2012)
5.909091
Постер фильма Идентификация женщины 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Переводчик
Переводчик
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Король неба
Король неба
2023, Китай, боевик, драма
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Форсаж 10
Форсаж 10
2023, США, боевик, криминал
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Укрась прощальное утро цветами обещания
Укрась прощальное утро цветами обещания
2018, Япония, анимация, драма, приключения, аниме
Сквозь время
Сквозь время
2023, Россия, триллер, мистика
Мармадюк
Мармадюк
2022, США, анимация
Король-львенок
Король-львенок
2022, Франция, приключения, семейный
Снегирь
Снегирь
2023, Россия, драма
Яга и книга заклинаний
Яга и книга заклинаний
2023, Россия, анимация, семейный, приключения
Related video
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше