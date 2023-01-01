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Скоро в прокате "Сокровища Тома Сойера"
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Идентификация женщины
Identificazione Di Una Donna
Идентификация женщины, 1982
1982 / Италия / Франция
4.4
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
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Жанр:
мелодрама
драма
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4.4
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность
2 часа 8 минут
Год выпуска
1982
Премьера в мире
21 октября 1982
Режиссер
Микеланджело Антониони
В ролях
Томас Милиан
Даниэла Сильверио
Кристин Буассон
Лара Вендел
Вероника Лазар
Все актеры и съемочная группа
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2 постера
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