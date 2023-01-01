Цыган, 1975

Курортная прибрежная Франция - земля социальных контрастов. У берега ласкового моря беззаботно и весело проводят время отдыхающие, а совсем недалеко от побережья, на территории цыганского табора, течет совсем другая жизнь - бедняцкая, проблемная, непростая, жизнь изгоев благополучного общество, обреченных вечно скитаться в поисках лучшей доли.Уго по прозвищу Цыган - один из них.

Он волк-одиночка, который ворует, чтобы кормить свою «стаю». Приговоренный за убийство к исправительным работам пожизненно, он бежал из тюрьмы в компании таких же отчаянных парней, как и он сам. Теперь цыган уже два года находится «в бегах», и арестовать его - мечта каждого полицейского.Однако Цыган умен, коварен и целеустремлен. Его не интересуют ни женщины, ни тряпки, ни деньги - он борец за идеалы своего вечно гонимого, притесняемого народа… Даже среди «своих» он чувствует свою избранность, свое одиночество.

Однако, когда Уго встречает женщину, близкую ему по духу, все меняется... Совместимы ли желание любить и стремление оставаться свободным..?