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Постер фильма Сиятельные трупы
7.4
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7.4

Сиятельные трупы

, 1975
Cadaveri eccellenti
Италия, Франция / триллер, детектив, криминал / 18+
Постер фильма Сиятельные трупы
7.4

О фильме

Фильм рассказывает о детективе Рогас, который расследует серию убийств судей и высокопоставленных чиновников в Милане. Расследуя эту серию убийств, герой Вентуры выходит на предполагаемого убийцу, который был ошибочно осужден несколько лет назад и сейчас неожиданно пропал. Но по мере развития событий детектив начинает понимать, что на самом деле эти убийства — дело рук высокопоставленных чиновников, которые для достижения своих политических и экономических целей готовы на всё. Постепенно детектив становится у них неким подобием «кости в горле»…

В ролях

Лино Вентура
Лино Вентура
Inspector Amerigo Rogas
Тино Карраро
Chief of Police
Марсель Боззюффи
The lazy
Паоло Боначелли
Dr. Maxia
Ален Кюни
Ален Кюни
Judge Rasto
Мария Карта
Madame Cres
Луиджи Пистилли
Cusan
Тина Омон
The prostitute
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Ренато Сальватори
Police commisary
Паоло Грациози
Galano
Режиссер Франческо Рози
Сценарист Тонино Гуэрра, Франческо Рози, Lino Iannuzzi, Леонардо Шаша
Композитор Пьеро Пиччони
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Италия / Франция
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1975
Премьера в мире 12 февраля 1976
Дата выхода
13 февраля 1976 Италия
6 февраля 1977 Нидерланды
12 февраля 1976 США
26 мая 1976 Франция
MPAA PG
Производство Produzioni Europee Associate (PEA), Les Productions Artistes Associés
Другие названия
Cadaveri eccellenti, Illustrious Corpses, Arvokkaita ruumiita, Cadáveres excelentes, Cadáveres Ilustres, Cadáveres Incómodos, Cadavre de lux, Cadavres exquis, Die Macht hat ihren Preis, Die Macht und ihr Preis, Doorluchtige lijken, Excelentísimos cadáveres, Izuzetni lesevi, Izuzetni leševi, Kiváló holttestek, Magten og dens pris, Makten og dens pris, Szacowni nieboszczycy, The Context, Utsökta lik, Δολοφονίες διακεκριμένων, Височайши особи, Сиятельные трупы, 고귀한 희생, ローマに散る

Рейтинг фильма

7.4
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
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саундтрек фильма Сиятельные трупы

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