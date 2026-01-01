Италия, Франция / триллер, детектив, криминал / 18+
7.4
О фильме
Фильм рассказывает о детективе Рогас, который расследует серию убийств судей и высокопоставленных чиновников в Милане. Расследуя эту серию убийств, герой Вентуры выходит на предполагаемого убийцу, который был ошибочно осужден несколько лет назад и сейчас неожиданно пропал. Но по мере развития событий детектив начинает понимать, что на самом деле эти убийства — дело рук высокопоставленных чиновников, которые для достижения своих политических и экономических целей готовы на всё. Постепенно детектив становится у них неким подобием «кости в горле»…
ПроизводствоProduzioni Europee Associate (PEA), Les Productions Artistes Associés
Другие названия
Cadaveri eccellenti, Illustrious Corpses, Arvokkaita ruumiita, Cadáveres excelentes, Cadáveres Ilustres, Cadáveres Incómodos, Cadavre de lux, Cadavres exquis, Die Macht hat ihren Preis, Die Macht und ihr Preis, Doorluchtige lijken, Excelentísimos cadáveres, Izuzetni lesevi, Izuzetni leševi, Kiváló holttestek, Magten og dens pris, Makten og dens pris, Szacowni nieboszczycy, The Context, Utsökta lik, Δολοφονίες διακεκριμένων, Височайши особи, Сиятельные трупы, 고귀한 희생, ローマに散る