Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Несвятая Валентина» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Убийцы в спальных вагонах
1 постер
Киноафиша Фильмы Убийцы в спальных вагонах

Убийцы в спальных вагонах

Compartiment tueurs 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Инспектор Грацци расследует убийство женщины, которая спала на нижней полке поезда Марсель-Париж.

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1965
Премьера в мире 16 сентября 1965
Дата выхода
1 сентября 1966 Германия 16
17 ноября 1965 США NR
17 ноября 1965 Франция
Производство PECF
Другие названия
Compartiment tueurs, The Sleeping Car Murders, The Sleeping Car Murder, A Sexta Testemunha, A tökéletes bűntény, Caniler Ekspresi, Caniler treni, Compartiment voor doders, Compartimentul ucigașilor, Crime no Carro Dormitório, Crimen en el coche cama, Dödens kupé, Kupe za ubice, Los raíles del crimen, Moord in de slaapwagen, Mord i natekspressen, Mord i sovvagn, Mord i sovvagnet, Mord im Fahrpreis inbegriffen, Murha makuuvaunussa, Przedział morderców, Shichinin-me ni kakeru otoko, Sovevognsmordet, Vagone letto per assassini, Zločin v exprese, Zlocin v expresu, Zločin v expresu, Βαγόνι δολοφόνων, Διαμέρισμα δολοφόνων, Κουπέ των δολοφόνων, Το τραίνο των δολοφόνων, Вбивця в спальному вагоні, Убийцы в спальных вагонах, 콩파르티망 튀에르, 七人目に賭ける男
Режиссер
Коста-Гаврас
В ролях
Катрин Аллегре
Жак Перрен
Симона Синьоре
Симона Синьоре
Мишель Пикколи
Мишель Пикколи
Робертс Паскаль
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг фильма

7.2
Оцените 10 голосов
7.2 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Комментируй это
Комментируй это
2026, Россия, комедия
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
Человек-бензопила. Фильм: История Резе
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше