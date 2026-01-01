Страна Франция

Продолжительность 1 час 35 минут

Год выпуска 1965

Премьера в мире 16 сентября 1965

Производство PECF

Другие названия

Compartiment tueurs, The Sleeping Car Murders, The Sleeping Car Murder, A Sexta Testemunha, A tökéletes bűntény, Caniler Ekspresi, Caniler treni, Compartiment voor doders, Compartimentul ucigașilor, Crime no Carro Dormitório, Crimen en el coche cama, Dödens kupé, Kupe za ubice, Los raíles del crimen, Moord in de slaapwagen, Mord i natekspressen, Mord i sovvagn, Mord i sovvagnet, Mord im Fahrpreis inbegriffen, Murha makuuvaunussa, Przedział morderców, Shichinin-me ni kakeru otoko, Sovevognsmordet, Vagone letto per assassini, Zločin v exprese, Zlocin v expresu, Zločin v expresu, Βαγόνι δολοφόνων, Διαμέρισμα δολοφόνων, Κουπέ των δολοφόνων, Το τραίνο των δολοφόνων, Вбивця в спальному вагоні, Убийцы в спальных вагонах, 콩파르티망 튀에르, 七人目に賭ける男