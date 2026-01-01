Оповещения от Киноафиши
Александр Ткаченок Aleksandr Tkachyonok
Александр Ткаченок

Александр Ткаченок

Aleksandr Tkachyonok

Дата рождения
20 ноября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Чашники, Белоруссия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Путешественник

Популярные фильмы

Примите телеграмму в долг 6.8
Примите телеграмму в долг (1979)
В Крыму не всегда лето 6.6
В Крыму не всегда лето (1987)
Деревенская история 6.4
Деревенская история (2012)

Фильмография Александр Ткаченок

Жанр
Год
Пламя под пеплом
Пламя под пеплом
военный 2022, Беларусь
Дверь в прошлое
Дверь в прошлое
детектив 2021, Россия
Расплата за счастье
Расплата за счастье
мелодрама 2016, Россия/Беларусь
Бежать нельзя погибнуть
Бежать нельзя погибнуть
драма, мелодрама 2015, Россия/Беларусь
Следы апостолов 4.7
Следы апостолов
приключения 2013, Беларусь
Приключения Нестерки 6.1
Приключения Нестерки Priklyucheniya Nesterki
анимация, семейный 2013, Беларусь
Деревенская история 6.4
Деревенская история
драма, мелодрама 2012, Россия
Талаш 6
Талаш
драма, исторический 2012, Беларусь
Притчи-2 6.2
Притчи-2 Pritchi 2
комедия, семейный 2011, Беларусь
Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты 2.8
Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты
детектив 2010, Беларусь
Чаклун и Румба 6.2
Чаклун и Румба Chaklun i Rumba
драма, военный 2007, Беларусь
Птицы без гнёзд 5.7
Птицы без гнёзд Ptitsy bez gnyozd
биография, драма 1996, Беларусь
На железной дороге 5.3
На железной дороге Na zheleznoy doroge
мелодрама 1989, СССР
Щенок 5.8
Щенок Shchenok
драма, семейный 1988, СССР
В Крыму не всегда лето 6.6
В Крыму не всегда лето V Krymu ne vsegda leto
драма 1987, СССР
Жил-был доктор 6.1
Жил-был доктор Zhil-byl doktor
драма, мелодрама 1984, СССР
Примите телеграмму в долг 6.8
Примите телеграмму в долг Primite telegrammu v dolg
приключения, драма, семейный 1979, СССР
