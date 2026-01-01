Оповещения от Киноафиши
О персоне
Фильмография
Александр Ткаченок
Aleksandr Tkachyonok
Киноафиша
Персоны
Александр Ткаченок
Александр Ткаченок
Aleksandr Tkachyonok
Дата рождения
20 ноября 1950
Возраст
75 лет
Знак зодиака
Скорпион
Место рождения
Чашники, Белоруссия
Актерское амплуа
Драматический актёр, Романтический герой, Путешественник
Популярные фильмы
6.8
Примите телеграмму в долг
(1979)
6.6
В Крыму не всегда лето
(1987)
6.4
Деревенская история
(2012)
Фильмография Александр Ткаченок
Жанр
Все
Анимация
Биография
Военный
Детектив
Драма
Исторический
Комедия
Мелодрама
Приключения
Семейный
Год
Все
2022
2021
2016
2015
2013
2012
2011
2010
2007
1996
1989
1988
1987
1984
1979
Все
17
Фильмы
9
Сериалы
8
Актер
17
Пламя под пеплом
военный
2022, Беларусь
Дверь в прошлое
детектив
2021, Россия
Расплата за счастье
мелодрама
2016, Россия/Беларусь
Бежать нельзя погибнуть
драма, мелодрама
2015, Россия/Беларусь
4.7
Следы апостолов
приключения
2013, Беларусь
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.1
Приключения Нестерки
Priklyucheniya Nesterki
анимация, семейный
2013, Беларусь
6.4
Деревенская история
драма, мелодрама
2012, Россия
6
Талаш
драма, исторический
2012, Беларусь
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.2
Притчи-2
Pritchi 2
комедия, семейный
2011, Беларусь
2.8
Участок лейтенанта Качуры. Иллюзия охоты
детектив
2010, Беларусь
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.2
Чаклун и Румба
Chaklun i Rumba
драма, военный
2007, Беларусь
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
5.7
Птицы без гнёзд
Ptitsy bez gnyozd
биография, драма
1996, Беларусь
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
5.3
На железной дороге
Na zheleznoy doroge
мелодрама
1989, СССР
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
5.8
Щенок
Shchenok
драма, семейный
1988, СССР
6.6
В Крыму не всегда лето
V Krymu ne vsegda leto
драма
1987, СССР
6.1
Жил-был доктор
Zhil-byl doktor
драма, мелодрама
1984, СССР
Реклама 18+
•••
✕
РЕКЛАМА ООО «ОККО» ИНН: 1177746005667
6.8
Примите телеграмму в долг
Primite telegrammu v dolg
приключения, драма, семейный
1979, СССР
Реклама 18+
•••
✕
ООО "Кинопоиск" ИНН 7710688352
2W5zFJURDZ2
