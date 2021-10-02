Анна работает в крупном издательстве, где её все знают, как успешного и бескомпромиссного профессионала своего дела. Однако холодная голова и правильный расчёт присущи девушке не только в работе. Она кажется резкой и бесчувственной коллегам и подчинённым, не стремясь найти общий язык ни с кем из них. В личной жизни Анна также не готова проявлять чувства и привязанность.

Однажды Анна оказывается загородом, где у неё назначена встреча с одним из авторов. Но возвращаясь домой, она пробивает колеса машины гвоздями, откуда-то взявшиеся посреди пустой дороги. Ожидая эвакуатор, Анна гуляет по окрестностям и набредает на красивый дом с ветряком, расположенный вдали от деревни. Это здание пробуждает в Анне воспоминания о детстве. Но не все эти воспоминания радостны. Ночами её мучают кошмары о жестоких родителях, запиравших её в подвале.

Переезд в новый дом заставляет Анну встретиться лицом к лицу с собственным прошлым, в котором героине предстоит разобраться.