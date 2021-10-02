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Постер сериала Дверь в прошлое
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Киноафиша Сериалы Дверь в прошлое

Дверь в прошлое (2021 - 2021)

Dver v proshloe 18+
Год выпуска 2021
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 0 минут

О чем сериал

Анна работает в крупном издательстве, где её все знают, как успешного и бескомпромиссного профессионала своего дела. Однако холодная голова и правильный расчёт присущи девушке не только в работе. Она кажется резкой и бесчувственной коллегам и подчинённым, не стремясь найти общий язык ни с кем из них. В личной жизни Анна также не готова проявлять чувства и привязанность.

Однажды Анна оказывается загородом, где у неё назначена встреча с одним из авторов. Но возвращаясь домой, она пробивает колеса машины гвоздями, откуда-то взявшиеся посреди пустой дороги. Ожидая эвакуатор, Анна гуляет по окрестностям и набредает на красивый дом с ветряком, расположенный вдали от деревни. Это здание пробуждает в Анне воспоминания о детстве. Но не все эти воспоминания радостны. Ночами её мучают кошмары о жестоких родителях, запиравших её в подвале.

Переезд в новый дом заставляет Анну встретиться лицом к лицу с собственным прошлым, в котором героине предстоит разобраться.

В ролях
В ролях
Вероника Пляшкевич
Вероника Пляшкевич
Антон Феоктистов
Антон Феоктистов
Сергей Перегудов
Сергей Перегудов
Андрей Душечкин
Андрей Душечкин
Анастасия Стежко
Анастасия Стежко
Юлианна Михневич
Юлианна Михневич
Все актеры и съемочная группа

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Сезоны
Дверь в прошлое - Сезон 1 Сезон 1
2021, 4 эпизода
 
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