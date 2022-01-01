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Игорь Сигов

Игорь Сигов
Игорь Сигов
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Дата рождения
30 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Биография Игоря Сигова

Родился 30 декабря 1968 года. Полоцк, СССР (Беларусь).

Фильмография Игоря Сигова
Ночной режим. Фильм
триллер 2022, Россия
0.0
Внутри себя
Внутри себя
триллер 2018, Беларусь
6.0
Поверь, все будет хорошо...
Поверь, все будет хорошо...
мелодрама 2012, Россия
0.0
Франц + Полина
Франц + Полина
драма, военный 2006, Россия / Беларусь
6.0
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