Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Игорь Сигов
Игорь Сигов
О персоне
Фильмография
Игорь Сигов
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
30 декабря 1968
Возраст
53 года
Знак зодиака
Козерог
Биография Игоря Сигова
Родился 30 декабря 1968 года. Полоцк, СССР (Беларусь).
Развернуть
Фильмография Игоря Сигова
Ночной режим. Фильм
триллер
2022, Россия
0.0
Внутри себя
триллер
2018, Беларусь
6.0
Поверь, все будет хорошо...
мелодрама
2012, Россия
0.0
Франц + Полина
драма, военный
2006, Россия / Беларусь
6.0
Все фильмы
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"