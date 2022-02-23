Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Пламя под пеплом
1 постер
Киноафиша Сериалы Пламя под пеплом

Пламя под пеплом (2022 - 2022)

Plamya pod peplom 18+
Год выпуска 2022
Страна Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 45 минут
Телеканал МИР ТВ
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

Подполковник Алексей Акулич служит в Противоминном центре Министерства обороны Республики Беларусь, где занимается гуманитарным разминированием. Его отряд освобождает территории республики от взрывоопасных предметов, находящихся в земле со времён Великой Отечественной войны. Дед Алексея — Николай Петрович Акулич ещё подростком состоял в добровольном отряде ОСОАВИАХИМа в 1945 году и принимал активное участие в разминировании Минска и окрестностей. Во время турнира по страйкболу дочь Алексея Акулича вместе с другим участником проваливаются через прогнивший скат крыши в старую землянку, где обнаруживается большой заминированный схрон старых боеприпасов.

В ролях
В ролях
Александр Ткаченок
Анатолий Терпицкий
Андрей Сенькин
Андрей Сенькин
Алексей Шутов
Максим Пониматченко
Анжелика Барчан
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
Написать отзыв
Сезоны
Пламя под пеплом - Сезон 1 Сезон 1
2022, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
«Прыгающие хоббиты, беготня, спецэффекты»: почему кинокритик Сычев ни за что не будет пересматривать «Властелина колец»
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Почти забыл свою карьеру»: неизлечимо больному Брюсу Уиллису стало хуже — уже не ходит и почти не говорит
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше