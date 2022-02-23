Подполковник Алексей Акулич служит в Противоминном центре Министерства обороны Республики Беларусь, где занимается гуманитарным разминированием. Его отряд освобождает территории республики от взрывоопасных предметов, находящихся в земле со времён Великой Отечественной войны. Дед Алексея — Николай Петрович Акулич ещё подростком состоял в добровольном отряде ОСОАВИАХИМа в 1945 году и принимал активное участие в разминировании Минска и окрестностей. Во время турнира по страйкболу дочь Алексея Акулича вместе с другим участником проваливаются через прогнивший скат крыши в старую землянку, где обнаруживается большой заминированный схрон старых боеприпасов.