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Киноафиша Сериалы Бежать нельзя погибнуть

Бежать нельзя погибнуть (2015 - 2015)

Бежать нельзя погибнуть 12+
Год выпуска 2015
Страна Россия/Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 46 минут
Телеканал Россия 1
Продолжительность сериала 3 часа 4 минуты
О чем сериал

Сериал «Бежать нельзя погибнуть» – это русско-белорусская мелодрама о разлученных в детстве сестрах. Алла впервые видит старшую Аду только на похоронах отца, ведь при разводе родители «честно разделили» девочек между собой. Теперь Ада – преуспевающий модельер, а Алла – талантливый, но не очень успешный художник. Старшая сестра предлагает младшей поработать в ее компании, но при одном условии: та должна на время притвориться ей, ведь они похожи как две капли воды, а Аде необходимо уехать по какому-то тайному делу.

В ролях
В ролях
Зинаида Зубкова
Александр Ткаченок
Владимир Мишуков
Владимир Мишуков
Олег Ткачёв
Олег Ткачёв
Вероника Пляшкевич
Вероника Пляшкевич
Сергей Савенков
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Бежать нельзя погибнуть - Сезон 1 Сезон 1
2015, 4 эпизода
 
Кадры из сериала
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