Сериал «Бежать нельзя погибнуть» – это русско-белорусская мелодрама о разлученных в детстве сестрах. Алла впервые видит старшую Аду только на похоронах отца, ведь при разводе родители «честно разделили» девочек между собой. Теперь Ада – преуспевающий модельер, а Алла – талантливый, но не очень успешный художник. Старшая сестра предлагает младшей поработать в ее компании, но при одном условии: та должна на время притвориться ей, ведь они похожи как две капли воды, а Аде необходимо уехать по какому-то тайному делу.