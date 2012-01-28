1919 год. Всю жизнь Василь Талаш тяжело трудился на земле помещика, пытаясь прокормить своих детей. Лишь на склоне жизненного пути, после революции, Василь смог получить свою собственную землю, на которой честно трудился со своими сыновьями. И вот теперь польские войска, которые пришли в его деревню, начинают наводить прежние помещичьи порядки. У каждого из местных жителей свои взгляды на происходящее. Некоторые из них поддерживают красных, кто-то радуется приходу поляков. Водоворот военных действий захватывает каждую семью, принося людям неисчислимые потери и страдания. В этих тяжелых условиях 70-летний Василь вынужден взяться за оружие, пытаясь спасти своего младшего сына.