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Постер сериала Талаш
Постер сериала Талаш
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Сериалы Талаш

Талаш (2012 - 2012)

Talash 18+
Год выпуска 2012
Страна Беларусь
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Беларусь 1
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

1919 год. Всю жизнь Василь Талаш тяжело трудился на земле помещика, пытаясь прокормить своих детей. Лишь на склоне жизненного пути, после революции, Василь смог получить свою собственную землю, на которой честно трудился со своими сыновьями. И вот теперь польские войска, которые пришли в его деревню, начинают наводить прежние помещичьи порядки. У каждого из местных жителей свои взгляды на происходящее. Некоторые из них поддерживают красных, кто-то радуется приходу поляков. Водоворот военных действий захватывает каждую семью, принося людям неисчислимые потери и страдания. В этих тяжелых условиях 70-летний Василь вынужден взяться за оружие, пытаясь спасти своего младшего сына.

В ролях
В ролях
Геннадий Гарбук
Александр Ткаченок
Павел Южаков-Харланчук
Павел Южаков-Харланчук
Виталий Кравченко
Виталий Кравченко
Анастасия Боброва
Вячеслав Павлють
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
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6.2 IMDb
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Сезоны
Талаш - Сезон 1 Сезон 1
2012, 4 эпизода
 
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